L’équipe de rover Perseverance de la NASA devra vivre à l’heure de Mars après son atterrissage sur la planète rouge

Une fois que le rover Perseverance de la NASA atterrira sur la planète rouge aujourd’hui (18 février), son équipe de mission retournera à une tradition séculaire d’exploration planétaire – vivant sur «le temps de Mars».

Les contrôleurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, en Californie, passeront temporairement à une « journée » martienne de 24 heures et 37 minutes (ou sol) pour tirer le meilleur parti des premières semaines de Perseverance sur la planète rouge, chef de projet adjoint Jennifer Trosper a déclaré lors d’une conférence de presse mardi 16 février.

Ces semaines seront bien remplies pour le rover car il passe par plusieurs activités de contrôle avant de commencer ses premiers essais en surface, JPL et les équipes associées veulent donc profiter au maximum de l’excitation et de l’adrénaline qui accompagneront les premières phases de la mission, ont ajouté les responsables.

Vous pouvez regarder l’atterrissage sur Mars en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, à partir de 14 h 15 HNE (19 h 15 GMT). L’atterrissage est prévu à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT).

« Il y a environ 350 personnes et quelques scientifiques supplémentaires qui travailleront sur » l’heure de Mars « . Donc en ce moment, ils ajustent leurs horloges », a déclaré Trosper lors de la conférence de presse (disponible sur la chaîne YouTube de JPL).

« 14 heures sera notre heure de début, puis cela s’ajustera de 40 minutes chaque jour, ce qui – tant que cela fonctionne – nous ne demandons aux gens de le faire que pendant trois mois », a ajouté Trosper. Cela a conduit à des activités amusantes dans les missions précédentes. Lors de l’atterrissage du rover Curiosity en 2012, par exemple, un ingénieur a mis les enfants et les adultes de sa famille sur « l’heure de Mars » parce que c’était l’été et que personne n’était à l’école, a-t-elle dit.

L’équipe de Persévérance traversera trois cycles (37 jours terrestres) du temps de Mars avant de revenir à un calendrier plus normal basé sur la Terre, a-t-elle ajouté. « Par le troisième [cycle], au moment où nous avons fini le temps de Mars, ils [controllers] sont prêts à en finir avec le temps de Mars. C’est dur pour ton corps. C’est comme être en décalage horaire. «

Une illustration du rover Perseverance de la NASA explorant le cratère Jezero sur Mars. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

« L’heure de Mars » est une constante pour les nouvelles missions de la NASA sur Mars depuis de nombreuses années, bien que le rééchelonnement crée parfois des défis uniques sur Terre. La série PBS Nova présentait autrefois un couple marié travaillant sur les premières semaines des missions de rover à la recherche d’eau Spirit et Opportunity qui ont atterri en 2004. Le couple devait non seulement équilibrer leurs deux horaires de travail, mais ils élevaient également deux enfants qui étaient naturellement plus adaptés au cycle de 24 heures de la planète Terre – et étaient toujours à l’école, étant donné que les deux missions ont atterri en janvier.

Lors de l’atterrissage du rover Curiosity en 2012, les ingénieurs ont réfléchi à d’autres modes de couchage au travail, car environ 20 à 50 personnes travaillaient à un moment donné à Mission Control, basé au JPL. (De nombreux opérateurs de console Curiosity travaillent à domicile depuis avril 2020, cependant, en raison de nouveaux protocoles de quarantaine en cas de pandémie de coronavirus.)

« Le [first] les changements sont basés sur l’heure de Mars « , a déclaré Chuck Baker, planificateur de mission pour la partie croisière du voyage de Curiosity de la Terre vers Mars, à 45secondes.fr en août 2012 à l’époque de l’atterrissage de Curiosity. » Vous voyez beaucoup de gens qui se retrouvent travailler des heures bizarres. Beaucoup de gens ont des lits bébé dans leur bureau parce que dormir peut devenir un peu poilu. «

En novembre 2012, lorsque les 90 premiers sols de la mission étaient terminés, au moins un responsable de Curiosity a exprimé un soulagement réticent à revenir au calendrier de la Terre. « Les gens sont heureux de quitter le temps de Mars », a déclaré Richard Cook, chef de projet adjoint du rover, à l’époque, tout en notant que l’équipe avait fait des innovations qui ont réduit le temps de planification au cours des premières semaines grisantes de la mission.

Un autre membre de l’équipe Curiosity a souligné un autre avantage de partager le même horaire fou pendant un certain temps, ce qui était un sentiment de travail d’équipe.

«La phase que nous achevons, en travaillant ensemble sur un même site, a été extrêmement précieuse pour la constitution d’équipes et pour apprendre à se connaître sous la pression des échéanciers quotidiens», a déclaré Joy Crisp, scientifique adjoint du projet de Curiosity au JPL, dans un Déclaration de novembre 2012. «Nous avons atteint le point où nous pouvons continuer à bien travailler ensemble sans avoir besoin que des gens vivent loin de chez eux».

L’équipe de navigation de Mars 2020 célèbre la deuxième manœuvre de correction de trajectoire de Perseverance dans la zone de support de mission du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, le 30 septembre 2020. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

La NASA continue d’apporter plus d’innovations dans la vie des contrôleurs pour qu’il soit aussi facile que possible de travailler à un niveau élevé tout en vivant dans un décalage horaire perpétuel. Par exemple, une étude de 2012 a suggéré que les siestes, les boîtes à lumière et les horaires stricts pourraient aider les scientifiques de Red Planet à vivre sur Mars pendant des semaines à la fois. De telles informations peuvent également être utiles pour les futurs équipages basés sur Mars vivant sur place.

L’étude, qui a été menée sur des contrôleurs travaillant sur la mission d’atterrissage polaire Phoenix 2008 sur Mars, visait à améliorer «le sommeil, la vigilance et les performances», a déclaré Steven W. Lockley, neuroscientifique au Brigham and Women’s Hospital (BWH), dans un déclaration en 2012. Les chercheurs ont recueilli des informations auprès de 19 membres d’équipage au sol de Phoenix qui ont tenu un journal de sommeil et de travail, ont testé leur humeur, leur mémoire et leur vigilance en service, et surveillé leurs habitudes de sommeil grâce à une montre «actigraphe».

En 2018, les contrôleurs d’une équipe beaucoup plus petite que Curiosity ont proposé un horaire de travail modifié au cours des premières semaines des activités de l’atterrisseur InSight; l’objectif de l’atterrisseur est d’obtenir des informations sur l’activité et l’évolution des planètes rocheuses en étudiant Mars.

« Faire ça [Mars time] Chaque jour est trop dur pour les corps humains », a déclaré à l’époque l’ingénieur en systèmes de charge utile Farah Alibay.« Lorsque les planètes s’alignent et que nous sommes capables de travailler pendant notre journée et la nuit martienne, alors nous travaillons tous les jours, puis quand ils ne le font pas, nous travaillons tous les deux jours. Et il y a de toute façon beaucoup d’analyses scientifiques à faire sur le terrain entre ces jours, donc ça marche en quelque sorte. »

