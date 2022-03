The Witcher : Netflix se prépare à enregistrer sa saison 3

Il parait Netflix commence l’enregistrement de la troisième saison de »Le sorceleur », car l’un des acteurs principaux de la série a publié des photos du tournage sur ses réseaux sociaux officiels. Henry Cavill, chargé de donner vie à Geralt de Rivia, a confirmé le début du tournage avec une image de son cheval Hector. Bien que l’image en tant que telle ne marque pas Netflix ou ne fasse aucune allusion à la série, de nombreux adeptes de l’acteur disent que la raison pour laquelle il montre cette série de photos est de confirmer qu’il est sur le point d’enregistrer la prochaine saison de » The Witcher ». Il est également suggéré que la prochaine partie soit tournée à Kranjska Gora, une ville de Slovénie.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation officielle de Netflix, il a déjà été dit que les nouveaux épisodes de la série seraient tournés en Slovénie, en Italie et en Croatie. De plus, le tournage au Royaume-Uni est passé des studios Arborfield dans le Berkshire aux studios Longcross dans le Surrey.

Des rapports antérieurs ont révélé que la production de la saison 3 de « The Witcher » était prévue pour le premier trimestre de 2022 et que le tournage aurait lieu sous le titre « Mysterious Monsters ». La confirmation qu’une troisième saison avait été éclairée n’est venue qu’en juillet, lorsque le showrunner Lauren S. Hissrich a annoncé la saison 3, ainsi que plusieurs autres projets » The Witcher » pour Netflix.

Hissrich a précédemment discuté de la plus grande échelle de production que prendrait la troisième saison, déclarant: « Je suis vraiment enthousiasmé par la façon dont la saison se déroule car elle est basée sur mon livre préféré de la série, qui est » The Time of Contempt « . ‘ … J’ai l’impression que les saisons 1 et 2 ont jeté les bases de tout ce qui est sur le point d’arriver. »

La saison 3 sera basée sur le deuxième roman de la saga écrit par Andrzej Sapkowskiintitulé »Time of Contempt », où l’on verra le personnage de Ciri, joué dans la série par Freya Allen, commencer sa formation en magie sous la direction de Yennefer de Vergerbeg.

Mais la troisième saison à venir de »The Witcher » n’est pas le seul projet majeur à venir dans l’univers de la série Netflix. Eh bien, la plateforme de streaming devrait également lancer une série de préquelles avant la sortie de la saison 3 sur les écrans. »The Witcher: Origine du sang » aura lieu 1 200 ans avant les événements de la série principale et verra le retour d’un antagoniste majeur de l’histoire de » The Witcher » : Voleth Meir.