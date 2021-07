Cobra Kai : Les protagonistes Ralph Macchio et William Zabka sont-ils en réalité des rivaux ?

Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ils ont commencé leur relation avec le pied gauche. Interprété par William Zabka et Ralph Macchio, ce couple n’a jamais eu grand chose en commun. Ou peut-être oui ? Tous deux aiment pratiquer le karaté et à l’adolescence ils se disputent l’amour de Ali mils. le Seigneur Miyagi Il était, en plus du professeur d’arts martiaux, un père remplaçant pour Daniel. Alors que Johnny avait la cruelle influence de John Kreese, le maître du dojo Cobra Kai.

34 ans séparent le film original de la saga de la nouvelle série Cobra Kai. Les personnages ont évolué, mais la rivalité entre Jonnny Lawrence et Daniel LaRusso reste intact. Tous deux tentent d’influencer les nouvelles générations avec leur connaissance des arts martiaux. Le karaté Miyagi et Cobra Kai peuvent-ils partager la même ville ?

Ralph Macchio et William Zabka parlent de leur relation







« Ralph et moi sommes devenus de bons amis au fil des ans et depuis le début, lorsque cela nous a été proposé pour la première fois, nous étions en contact étroit. »Zabka a révélé, ajoutant: « Nous avons été à la fois très prudents et respectueux dans Karate Kid. Nous avons cette histoire ensemble « , compléta l’acteur.

La dynamique de la relation entre Laurent et LaRusso est le point fort de la série. Tout indique qu’il n’a pas mis longtemps à travailler, comme il l’avait fait 34 ans auparavant avec le film culte. « Dans la première scène que nous avons eue après 30 ans, nous avions instinctivement une chimie que nous ne savions pas que nous avions », Macchio a fait une remarque à propos de son ami Zabka.

Saison 4 de Cobra Kai va venir a Netflix à la fin de l’année avec de belles surprises. Johnny Lawrence et Daniel LaRusso ils mettent de côté leurs différences pour ouvrir leur propre dojo et affronter le méchant Kreese. Un personnage du passé reviendra également : Éponge argent, allié de l’ancien professeur de Lawrence. La jeunesse de la ville va être révolutionnée par cette nouvelle rivalité !