Valheim: allez à la pêche pour pêcher correctement – guide (solution)

Comme les braves guerriers parmi vous qui sont Valheim à la recherche de la gloire et de l’honneur, a peut-être déjà été remarqué aliments indispensable pour pouvoir survivre contre des monstres méchants et des dieux anciens. Pourtant, l’un des aliments, à savoir des poissons, est très difficile à saisir au début, car les mains nues et les lances ne sont pas vraiment douées pour retenir le souffle des branchies. Pour cela, vous avez besoin au mieux d’un canne à pêche.

Où vous pouvez obtenir une canne à pêche comme vous appât et ce que vous devez considérer d’autre en dehors de cela, nous vous le dirons dans ce court Guider à « Valheim ».

Valheim: Où se procurer une canne à pêche – Guide (solution)

Les poissons sont super Source de nourriture et vous aider à maintenir un buff décent pendant longtemps. Mais les animaux glissants ne sont pas si faciles à attraper et sans canne à pêche cela prendra probablement beaucoup trop de temps. Malheureusement, vous ne pouvez pas fabriquer un tel objet vous-même, car au moins dans l’accès anticipé à « Valheim » pas de recette pour une canne à pêche donne.

Donc, au lieu de vous fier à l’atelier, vous devez mettre toute votre confiance en un Marchand nommé Haldor qui se trouve quelque part dans l’une des forêts qui bordent la zone initiale, la prairie. De sorte que Forêt Noire, le Forêt Noire ou ça Forêt de plaine inondable. Malheureusement, Haldor n’est pas si facile à trouver et comme chaque carte est structurée de manière unique, nous ne pouvons pas vous dire à cent pour cent où vous pouvez le trouver.

Mais si vous révélez la carte avec diligence et gardez un œil sur, vous devriez bientôt voir le symbole d’un petit Sac sur la carte remarquer. Là, vous pouvez rencontrer le revendeur qui vend également la canne à pêche pour vous 350 pièces d’or peut vendre. Vous pouvez généralement obtenir de l’or dans les donjons et auprès de monstres plus forts, donc si vous n’avez pas peur d’un combat, vous devriez avoir les 350 pièces d’or ensemble rapidement et nous pouvons vous dire que le Faire de la pêche vaut plus que l’effort.

Valheim: Où trouver des appâts et des conseils pour la pêche – Guide (solution)

Une telle canne à pêche est bien sûr un outil pratique, mais sans le bon appât vous ne vous amusez pas beaucoup avec l’article. Encore une fois, cependant, vous ne pouvez pas faire vous-même l’objet de votre désir à Valheim ou le réaliser par votre passion pour la collection, vous devez plutôt vous rabattre sur Haldor qui vous vendra l’appât. Pour dix pièces d’or vous obtenez 50 appâtsavec lequel vous pouvez attirer et attraper des poissons.

Vous n’avez pas besoin de plus pour attraper le poisson savoureux. Alors prenez votre canne à pêche et votre appât et trouvez-en un fleuve, une Lac ou accès à mer. Fixez l’appât à l’hameçon et tenez simplement la canne à pêche dans l’eau. Avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez tirer la corde jusqu’à 25 mètres jeter loin. Que l’hameçon atterrit près du rivage ou loin ne fait aucune différence pour votre succès.

Bien sûr, pour attirer un poisson avec un clic droit, vous avez besoin endurance, c’est pourquoi il est parfaitement logique de consommer des aliments qui augmenteront votre endurance et votre régénération d’endurance avant un voyage de pêche. Plus vous avez jeté l’hameçon loin de vous, plus vous aurez besoin de persévérance pour le rattraper, alors concentrez-vous sur le poisson sur la rive, car si vous manquez d’endurance, le poisson est parti et l’appât gaspillé.