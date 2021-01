La saison 3 de Cobra Kai remporte d’énormes nombres de téléspectateurs pour Netflix au cours de ses quatre premières semaines

La troisième saison de Cobra Kai s’est avéré extrêmement populaire auprès des téléspectateurs de Netflix, ayant déjà accumulé des chiffres d’audience impressionnants. Sorti le 1er janvier Cobra Kai la saison 3 a déjà été regardée par plus de 41 millions de foyers, chacun d’entre eux étant sans aucun doute accro aux aventures continues de Le Karaté Kid.

Au cours de ses quatre premières semaines, plus de 41 millions de ménages devraient participer à la troisième saison de Cobra Kai. Entre les trois saisons, 73 millions de foyers ont regardé l’émission! pic.twitter.com/dz4JTLd9Cq – Netflix (@netflix) 12 janvier 2021

Tout comme les saisons précédentes, les dernières Cobra Kai l’aventure a été très bien accueillie tant par la critique que par le public. Parvenir à continuer à équilibrer la nostalgie et le nouveau matériel avec des scènes de drame, d’humour et de combat, la troisième saison de Cobra Kai maintient sa tendance d’être nettement meilleur que quiconque ne l’aurait jamais imaginé.

Set 34 ans après le premier Karate Kid, Cobra Kai réexamine le récit du rival de Daniel, le point de vue de Johnny Lawrence. Désormais alcoolique en difficulté, Johnny décide de rouvrir le dojo de karaté Cobra Kai, ce qui ravive sa vieille rivalité avec Daniel LaRusso.

La saison 3 de cet original de Netflix reprend les personnages alors qu’ils luttent pour accepter les répercussions de la bagarre au lycée qui a clôturé la passionnante deuxième saison de la série. Avec Miguel (Xolo Maridueña) dans le coma, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) doivent réévaluer l’étendue de leur propre implication dans les événements qui l’ont mis là-bas et essayer de trouver comment forger une meilleure voie en avant pour leurs étudiants.

Le drame atteint loin dans la saison 3, avec Robby (Tanner Buchanan) maintenant enfermé pour avoir blessé Miguel. Pendant ce temps, Hawk (Jacob Bertrand) est à nouveau tourmenté par l’intimidateur du lycée Kyler (Joe Seo), et John Kreese (Martin Kove) resserre son emprise sur Cobra Kai, inculquant une fois de plus à ses étudiants un code moral très discutable.

Une quatrième saison de Cobra Kai a déjà été éclairé, et avec des chiffres d’audience aussi exceptionnels, les créateurs Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg ne devraient pas avoir de problème pour atteindre leur fin de partie imaginée, qui, selon Heald, va bien au-delà de la saison 4. « Nous avons une fin de partie dans nos têtes », a-t-il dit récemment. « Nous en avons un depuis un certain temps, et ce n’est pas dans la saison 4. C’est bien au-delà de ça. Dans notre esprit, nous avons une histoire de saisons qu’il faut raconter avant d’arriver à cette fin de partie. Ce sera un discussion en cours avec nos nouveaux partenaires de Netflix. Pouvons-nous écrire à cette fin de partie? Pouvons-nous savoir qu’elle s’en vient? Ce n’est pas toujours le cas avec la télévision et nous respectons cela. Pour l’instant, nous continuons à écrire à la même vitesse et avec le même chemin que nous avons choisi depuis le début. «

Avec des idées pour étendre la franchise à des spin-offs dans la veine de Breaking Bad’sTu ferais mieux d’appeler Saul, le trio derrière Cobra Kai feront sans aucun doute tout ce qui est en leur pouvoir pour que le public revienne pour plus et pour maintenir ces chiffres élevés. Les 3 saisons de Cobra Kai sont maintenant disponibles pour diffuser sur Netflix. Cela nous vient de le twitter officiel de Netflix.

