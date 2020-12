« Shingeki no Kyojin », Warhammer ou War Hammer: histoire et pouvoirs du titan le plus mystérieux de « Attack on Titan »

La quatrième saison de « Shingeki no Kyojin«Arrivé au Japon montrant la suite des aventures d’Eren et de ses amis cinq ans après avoir atteint la mer. Cependant, la série a suivi l’histoire avec les habitants de Marley, qui a commencé une guerre avec des Eldiens qui possédaient le pouvoir des Titans.

De cette façon, les téléspectateurs ont vu l’énorme pouvoir destructeur de la Titan Bête, il Titan blindé, il Mâchoire de Titan et le Titan cargo, qu’ensemble, ils ont conquis une ville de Forces alliées. Loin d’être une cible facile, ils se sont rendu compte qu’ils avaient des canons spéciaux capables d’endommager les Titans.

Après leur victoire, le haut commandement de Marley discuté de leur prochaine stratégie contre Île Paradis, où la puissance du Fondateur de Titan et le Attaquer Titan, tous deux en possession de Eren Jaeger. Au cours de leur conversation, le nom et l’emplacement du neuvième titan de la série ont été révélés: Titan Warhammer.

Quelle est l’histoire de ce curieux titan? On a très peu parlé de lui dans la série de Crunchyroll, et encore moins lors des saisons précédentes car on ne savait pas encore sur son emplacement. Dans cet article, nous vous dirons tout sur le Titan de Warhammer, son porteur et de quel côté il se trouve dans la guerre.

HISTOIRE ET POUVOIRS DU MARTEAU DE GUERRE TITAN

Le Warhammer Titan est l’un des 9 pouvoirs titanesques (Photo: Crunchyroll)

Bien qu’il soit l’un des plus impressionnants en termes visuels, le Titan de Warhammer c’est aussi le moins populaire de tous. Cela est dû au peu de temps passé à développer son histoire ou ses pouvoirs. En fait, tout ce qui est arrivé aux détenteurs de ce pouvoir n’a pas encore été pleinement développé dans la série télévisée.

Comme les autres pouvoirs titanesques, ce pouvoir a été mis au monde après la mort de Ymir Fritz et était en possession du eldiens pour les générations. Quand le roi Karl Fritz abandonné les conflits de Le jour à localiser avec vos alliés dans le Île Paradis, Marley a donc pu obtenir de nombreux pouvoirs Titan dans le Grande guerre des Titans.

Le Titan Warhammer était contrôlé par une fille (Photo: Kodasha)

À ce moment, le famille Tybur ils étaient les premiers eldiens de recourir à leur aide, ils ont donc offert d’obtenir le pouvoir de la Titan de Warhammer. À la fin de la guerre, cette famille fait partie de l’aristocratie qui a juré de Marley loyauté à la fin des temps, y compris la disponibilité du titan à la guerre.

Cependant, la puissance titanesque est restée inutilisée pendant presque 100 ans, gardant toujours secret qui de la famille Tybur avait ce pouvoir titanesque. Au cours du deuxième épisode de la saison 4 de « Shingeki no Kyojin», Cette information a été révélée, mais pas qui était en possession du pouvoir.

Maintenant en ce qui concerne ses pouvoirs, est le titan le plus habile à durcir et a même la capacité de créer des structures et des armes avec leur peau cristallisée. Cette capacité est très utile au combat, étant un énorme marteau son arme préférée et c’est la raison de son nom.

Le Warhammer Titan contrôle le Titan à distance (Photo: Kodasha)

Mais surtout, la meilleure compétence du Titan de Warhammer est la possibilité que son porteur contrôle le titan à distance. Dans le manche Il est révélé que le porteur n’est autre que la sœur cadette de Wily Tyburet lutter contre Eren tandis qu’elle est protégée par un cristal, contrôlant le titan à distance avec une sorte de cordon ombilical.

Bien que cela semble l’un des titans les plus forts de la série, la vérité est que utiliser beaucoup leurs pouvoirs épuise considérablement l’endurance de leur porteur, donc il ne peut pas tenir un combat aussi longtemps que les autres titans et sa plus grande faiblesse est le cordon ombilical. S’il est coupé, le Titan est rendu inactif et le porteur sans défense en dehors du cristal formé autour de lui.