L’épouse de John Belushi: qui est Judy Belushi?

John Belushi, acteur, comédien, chanteur, est né à Wheaton, dans l’Illinois, d’un propriétaire de restaurant immigré albanais et de sa femme et est décédé tragiquement d’une overdose de drogue à 33 ans.

Il est surtout connu comme l’un des sept membres originaux de la distribution de Saturday Night Live ainsi que ses rôles emblématiques dans Les Blues Brothers, 1941, et Maison des animaux de National Lampoon.

John Belushi est de retour dans l’actualité car un nouveau documentaire Belushi, qui dépeint sa vie tragiquement extraordinaire, a fait ses débuts sur Showtime hier.

Le réalisateur RJ Cutler a déclaré qu’il voulait se concentrer sur la vie vivante de Belushi, plutôt que de ruminer sur sa mort horrible.

À propos du documentaire, Cutler a déclaré: « L’une des principales aspirations était de capturer la légèreté et la joie que John a non seulement éprouvées, mais qu’il a apportées au monde. »

L’une des voix les plus représentées dans le documentaire est celle de la chérie et épouse du lycée de John, Judy Belushi.

Qui est la femme de John Belushi, Judy Belushi?

Judith Belushi Pisano est née à Wheaton, Illinois sous le nom de Judith Jacklin de Robert Leslie Jacklin et Jean Buchanan.

Judith était la plus jeune de quatre enfants dont les noms sont inconnus.

Elle est diplômée de l’école secondaire Wheaton Central en 1969.

Où est Judy Belushi maintenant?

Judith Belushi Pisano est une productrice de cinéma de formation. Elle est surtout connue pour son travail sur John Belushi: Danser sur le bord et Le meilleur de John Belushi.

Elle était également écrivain pour un épisode de SNL, « On m’a offert un contrat de 13 semaines là-bas en tant qu’écrivain, que j’ai décidé d’accepter. John, comprenant le chaos et la pression particuliers du format de télévision en direct de SNL, a dit: ‘Pourquoi voudriez-vous écrire pour eux?’ J’ai écrit dans une émission, puis la grève des scénaristes s’est produite, nos contrats sont devenus nuls et non avenus et je n’y suis jamais retourné. «

Elle a également fait de courts camées dans deux des films de son défunt mari Les Blues Brothers et Maison des animaux.

Judith avait un intérêt pour l’art et le design qui a conduit à son premier projet en tant qu’assistante dans le département d’art pour un magazine d’humour. Lampoon national.

Quel âge a Judith Belushi Pisano?

Judith Belushi Pisano a 69 ans et est née le 7 janvier 1951.

Judy Belushi est une Capricorne.

John et Judy étaient des amoureux du lycée.

Judith et John ont tous deux fréquenté la Wheaton Central High School dans les années 1960. Les deux ont commencé à se fréquenter alors que Judith était en deuxième année et John était un senior.

Après avoir tous deux obtenu leur diplôme, ils ont déménagé ensemble à New York pour poursuivre les rêves de célébrité de John. Ils se sont mariés de 1976 jusqu’à la mort de Belushi en 1982.

L’article continue ci-dessous

La toxicomanie de John était dure pour leur mariage.

John Belushi a commencé à expérimenter la drogue dans les années 1970 quand il a commencé son chemin vers la gloire et est finalement mort tristement célèbre au Château Marmont d’une overdose de cocaïne et d’héroïne.

La nuit où il est mort, il a été injecté par une chanteuse de renfort canadienne et autre toxicomane, Cathy Smith.

Après une enquête désordonnée, Cathy a finalement été accusée d’homicide involontaire et a purgé une peine de prison.

Judy a révélé plus tard qu’elle avait pardonné à Cathy – et à elle-même – en disant que Cathy était «malade et plus facile à pardonner».

Belushi est décédé à LA le 5 mars 1982. Il n’avait que 33 ans.

Qui est le mari de Judy Belushi?

Des années après la mort de Belushi, Judith s’est remariée à un autre producteur de films Victor Pisano.

Judith a déclaré dans une interview: «Victor et moi avons une chance d’avoir une très belle vie. J’ai recherché le mot «veuve» dans le dictionnaire, et il l’a défini comme une femme qui a perdu son mari et ne s’est pas remariée. Dans quelques mois, je ne serai plus veuve. C’est plutôt sympa.

Le couple s’est marié en 1990 mais en 2010, Judith a demandé le divorce. Cependant, le divorce n’a jamais été finalisé et l’état matrimonial actuel est inconnu.

Judy Belushi Kids – en a-t-elle?

Selon Bio Twitter de Judith, c’est une mère. Une mère à qui et combien est inconnue. Mais elle a mentionné un fils nommé Lucas dans quelques-uns de ses tweets.

La valeur nette de Judith Belushi Pisanoo est de 1,2 million de dollars en 2020.

