DaBaby et sa fille abandonnent une vidéo pour « Plus d’argent, plus de problèmes »

DaBaby et sa fille Princess Renny sont les stars du nouveau clip de « More Money More Problems ».



Dans le clip de « BLIND » avec Young Thug, DaBaby amène son « grand-père » au tournage. Pour la première d’aujourd’hui de la vidéo « More Money More Problems », le rappeur présente à ses fans sa petite fille, co-vedette avec la princesse Renny dans le film réalisé par Gemini Vision.

La nouvelle vidéo vient en complément du tout nouvel EP de DaBaby, dédié à son défunt frère, décédé plus tôt cette année.

« More Money More Problems » a été largement tourné dans l’une des maisons de DaBaby alors qu’il passe du temps papa-fille avec la princesse Renny, s’amusant dans la salle de théâtre et jetant de l’argent en l’air. Le domaine Kirk comprend du papier peint à motifs Louis Vuitton, le piano rouge de la vidéo «ROCKSTAR», et plus encore.

Bébé et Renny jouent à se déguiser et profitent d’une collation ensemble, la caméra captant un moment adorable où la fille du rappeur lui vole son chapeau de la tête, ignorant ses demandes constantes de baiser avant de lui montrer enfin un peu d’amour.

La vidéo a été publiée à la mémoire de Glenn Johnson, le frère de Baby décédé cette année.

Regardez-le ci-dessus.