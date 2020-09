Ubisofts "dieux Et Monstres" A Un Nouveau Nom Plutôt Médiocre

Vous souvenez-vous encore de “Gods & Monsters”? Ce qui ressemblait à une éternité, Ubisoft a annoncé le jeu joué dans la mythologie grecque, puis il a disparu de la scène. Dans quelques jours, l’éditeur souhaite le présenter à nouveau – sous un nouveau nom.

Oui, les noms sont de la fumée et des miroirs et de toute façon une question de goût. Mais: Le fait que “Immortals Fenyx Rising” sonne comme un titre de jeu tordu des jours révolus de PlayStation 2 et est beaucoup plus volumineux que le simple et élégant “Gods & Monsters” – nous n’avons pas à discuter à ce sujet, n’est-ce pas? Mais si rien n’y fait, le jeu s’appelle désormais, comme Ubisoft l’a annoncé sur Twitter.

Nouvelle présentation le 10 septembre

Le jeudi 10 septembre, l’action-aventure sera à nouveau présentée – dans le cadre de l’émission en direct Ubisoft Forward. L’heure de début est 21 h dans ce pays. Une bande-annonce de présentation montre quelques nouvelles captures d’écran de “Gods & Mo …”, euh, “Immortals Fenyx Rising”. Ils continuent de promettre un jeu du monde ouvert dans des graphismes comiques avec une inspiration claire de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”. Cependant, le tout a l’air un peu moins câlin et coloré qu’avant.

Nouveau nom, nouveau look: voici à quoi ressemble maintenant “Immortals Fenyx Rising”.

Aperçu des prochains jeux d’Ubisoft

La bande-annonce montre également quels autres jeux Ubisoft présente lors de la présentation: “Watch Dogs Legion” est là, la bataille royale “Hyper Scape” et “Tom Clancy’s Rainbow Six Siege” – avec les scènes brièvement montrées du tireur tactique également du à venir spin-off “Rainbow Six Quarantine”. Reste à voir s’il y aura encore quelques surprises.