L’épisode de la série animée Batman que vous devez regarder avant Joker 2

En octobre 2024, la suite de Joker sortira avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga comme protagonistes

© IMDbBatman : la série animée.

Le 4 octobre 2024 aura lieu la première de la suite tant attendue de jokerqui s’intitulera Folie à deux. Ce film racontera l’origine de Harley Quinn et sa relation avec Arthur Fleck. Les protagonistes seront joaquin phénix et Lady Gagace qui garantit un casting de luxe, toujours avec phillips comme directeur.

Si vous êtes fan de la saga de Homme chauve-souris et vous voulez en savoir plus sur Harley Quinn et sa relation avec joker avant de voir « Joker : Folie à deux »vous ne pouvez pas manquer l’épisode 24 de la troisième saison de « Batman : la série animée ». Dans ce chapitre, intitulé « Amour fou »où l’on en sait plus sur ces personnages.

« Amour fou » C’est un épisode incontournable pour les fans de Homme chauve-souris et Harley Quinn. Ceci est le dernier chapitre de la troisième saison de la série animée Homme chauve-souriset il explore en profondeur le lien entre Joker et Harley Quinn. Cet épisode est un joyau que vous ne devriez pas arrêter de regarder.

L’épisode « Amour fou » est l’adaptation de la bande dessinée homonyme écrite par Paul Dini et dessiné par Bruce Tim. Dans ce numéro unique, publié en février 1994, tant l’origine de Harley Quinn comme son lien avec joker. Vous pourrez y découvrir le personnage qui est devenu si populaire grâce au travail de margot robbie.

+Combien de saisons a-t-il et où voir « Batman : la série animée »

Si tu veux voir « Batman : la série animée »nous vous disons qu’il est disponible en HBO Max. Cette série a trois saisons, chacune avec une durée différente, et est un véritable bijou pour les amoureux de l’univers Gotham. Le premier épisode compte 65 épisodes ! ; le deuxième, 20 ; et le dernier, 24.

