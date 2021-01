Apex Legends Hotfix supprime les armes à feu dans le ring de boxe, mais a-t-il corrigé les déconnexions et les plantages?

La saison 7 d’Apex Legend est bien engagée avec le premier événement de 2021, Fight Night. Cet événement comprend une prise de contrôle de Pathfinder Town sous la forme du ring de boxe Fight Night, trouvé sur Olympus by Docks. Vous ne pouvez pas le rater.

En théorie, ce ring de boxe devrait supprimer les armes d’un joueur, créant un combat insensé au début du jeu et quelques mêlées intéressantes en fin de partie. Cependant, dans le bon vieux temps Apex Legends mode, il n’a pas fallu trop de temps aux joueurs pour comprendre comment exploiter la région.

Nous avons déployé un correctif de backend pour plusieurs problèmes liés à Pathfinder Town Takeover, y compris un exploit qui permettait aux joueurs d’utiliser leurs armes à l’intérieur du Fight Night Ring, ainsi que plusieurs autres erreurs. Nous voulons voir des combats propres seulement à partir de maintenant. 😉🥊 – Apex Legends (@PlayApex) 8 janvier 2021

Heureusement, il n’a pas fallu longtemps pour Réapparaître pour pousser un correctif qui supprime l’exploit. Vous ne devriez voir aucun autre joueur avec des Flatlines dans le ring de boxe. FISTS UNIQUEMENT.

Parallèlement au problème des «armes dans le ring de boxe», le jeu a également été en proie à de graves problèmes de connectivité. Ceux-ci ont un impact sur les joueurs sur toutes les plateformes – PC, Xbox, et PlayStation – depuis le patch.

Ces problèmes de connexion peuvent prendre la forme de blocages et de plantages (qui sont généralement résolus en redémarrant le jeu et en rejoignant le match, soit dit en passant) mais aussi des problèmes où les joueurs ne peuvent pas du tout se connecter aux serveurs.

Le problème des crashs est un problème pour beaucoup de joueurs et rend la mouture classée insupportable – surtout si vous continuez à perdre des RP à cause de crashs aléatoires.

Respawn a apparemment poussé ce correctif pour éviter que cela ne se produise, même si j’ai personnellement encore rencontré un crash sur Xbox aujourd’hui.

Il semble que Respawn travaille toujours à la résolution des problèmes de plantage, car d’autres ont signalé des problèmes ce matin via Twitter. D’autres ont également signalé d’autres bogues, comme certains problèmes avec le nouveau skin d’événement de Wattson couvrant la moitié de l’écran lors de la diffusion de publicités.

Le compte Twitter d’EA Help a également emprunté une voie plus directe au début de 2021, répondant à divers tweets sur les plantages et les bugs. C’est un bon signe qu’EA et Respawn prennent un peu plus au sérieux la santé d’Apex Legends.

Mis à part les quelques plantages et bugs, cela a été un bon début d’année pour Apex Legends. Février sera le 2e anniversaire de Respawn Bataille royale, alors attendez-vous à un événement amusant et à de nouveaux produits cosmétiques intéressants pour l’accompagner.

Remarque: si vous rencontrez un plantage dans Apex Legends, il est judicieux de le signaler au centre d’aide EA, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous vous trouvez.