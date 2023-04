Quand est la première de la saison 3 de The Unity ?

HBO MAX

La série créée par Dani de La Torre et Alberto Marini reviendra avec un nouvel opus. Découvrez à partir de quelle date vous pouvez profiter de Movistar Plus+.

© IMDbLa Unidad revient sur Movistar Plus+ avec sa saison 3.

Les séries espagnoles sont devenues une grande attraction pour le public local et international. Ces dernières années, une production de ce type a fait sensation et la première imminente de son troisième saison Il rend déjà ses fans plus qu’attendus. Il s’agit de L’unitéla fiction qui sortira un nouvel opus plein de surprises. A quand le streaming ?

Créé par Dani de La Torre et Alberto Marinila série a eu sa première originale en 2020 et depuis, il fait sensation par sa production ambitieuse et son casting prestigieux. Cette même année, la série développée par Movistar Plus+ reviendra au service d’abonnement, pour rejoindre plus tard le catalogue de HBO Maxcomme cela s’est produit avec les deux premières parties.

+ De quoi parle The Unit ?

le protagoniste de L’unité est Carla, une femme qui dirige l’unité d’enquête policière qui cherche à contrôler le terrorisme islamique. « Lorsqu’une des opérations de police se termine par l’arrestation inattendue d’Al Salah Garheeb, le chef jihadiste le plus recherché au monde, la situation bascule en quelques heures.», explique le synopsis officiel.

L’aperçu ajoute: « À la suite de sa capture, l’Espagne deviendra la cible de menaces proférées par les partisans d’Al Salah, à la fois de la part du propre fils du chef religieux et de milliers de ses partisans qui sont prêts à sacrifier leur vie pour venger son arrestation et sa chute.”. Cette situation inédite pour l’équipe les oblige à avancer dans l’enquête contre la montre.

+ Quand la saison 3 de The Unit est-elle diffusée ?

La saison 3 s’intitulera L’unité de Kaboul et aura lieu dans Afghanistan. De cette façon, il atteindra le catalogue Movistar + avec six nouveaux épisodes à venir le 18 mai et montrera le groupe rencontrant un infiltré pendant que les talibans prennent le contrôle du pays asiatique. Le casting, pour sa part, mettra en vedette des performances de Nathalie Poza, Michel Noher, Marian Álvarez, Mehdi Regragui, Fariba Sheikhan et Shabnam Rahimientre autres chiffres.

