De Blaupunkt à Vu: les meilleurs téléviseurs intelligents Ultra HD (4K) de moins de Rs 30000 en Inde de marques non chinoises (août-septembre 2020)

Ameya Dalvi27 août 2020 09:28:09 IST

Vous cherchez à acheter un téléviseur intelligent d’une marque non chinoise? Vous êtes au bon endroit. Contrairement aux smartphones, il existe de nombreuses marques de téléviseurs non basées en Chine qui vendent leurs appareils à un prix compétitif en Inde. Nous avons déjà couvert les meilleurs téléviseurs intelligents 4K de 55 pouces de fabricants non chinois de moins de Rs 40 000. Si vous êtes à court d’argent ou d’espace, examinons les meilleurs téléviseurs 4K que vous pouvez obtenir sous Rs 30000 en Inde ce mois-ci.

Remarque: les prix mentionnés dans cet article sont les prix en ligne des téléviseurs au moment de la rédaction. Certains des modèles répertoriés ci-dessous peuvent ne pas être disponibles à certains codes PIN de temps à autre, lorsque vous essayez de les acheter en ligne. Dans ce cas, vous pouvez essayer de vérifier la disponibilité auprès de vos magasins d’électronique locaux.

Les meilleurs téléviseurs intelligents 4K de 50 pouces de marques non chinoises de moins de Rs 30000

Vu Cinema TV 50CA (Prix: Rs 29,999)

Le Vu Cinema TV est sans doute le meilleur téléviseur à petit budget nous avons testé cette année, et le design est assez impressionnant aussi. Il s’agit d’un Android TV certifié qui exécute Android Pie 9.0 pour la télévision et intègre Chromecast. Vous obtenez un panneau en verre Pixelium lumineux de 50 pouces avec une luminosité nominale de 500 nits qui prend en charge HDR 10 et Dolby Vision. La qualité d’image est excellente, avec un excellent contraste et une reproduction des couleurs éclatantes. Le téléviseur est alimenté par une puce quad-core avec quatre cœurs A55 et un GPU Mali-470 MP. Il est livré avec 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

La bonté ne s’arrête pas là. Le téléviseur cinéma Vu 50CA est livré avec une barre de son intégrée de 40 watts qui produit sans doute la meilleure sortie sonore que nous ayons entendue sur les téléviseurs LED dans cette gamme de prix. Dans le département de la connectivité, vous disposez de trois ports HDMI – dont l’un prend en charge ARC, deux ports USB 2.0, audio optique, sortie casque, un port LAN et une entrée AV. Vous disposez également de Bluetooth 5.0 et d’une télécommande à commande vocale Bluetooth qui vous permet d’émettre des commandes vocales. Comme la plupart des téléviseurs Vu, vous avez la possibilité d’ajuster les paramètres d’image et de son à la volée, quelle que soit la source d’entrée.

Kodak 50CA7077 (Prix: Rs 27,999)

Kodak a lancé sa première série télévisée Android certifiée plus tôt cette année, et le Modèle 50CA7077 (Critique) est actuellement l’un des téléviseurs intelligents compatibles Dolby Vision les plus abordables en Inde. C’est de loin le meilleur téléviseur Kodak que nous ayons rencontré à ce jour, avec une excellente qualité d’image et un son nettement amélioré. En phase avec les tendances de design actuelles, ce modèle est presque sans lunette sur trois côtés et semble beaucoup plus haut de gamme que son prix de vente ne le suggère.

Il dispose d’un panneau IPS prenant en charge la couleur 10 bits et une luminosité nominale de 550 nits. La reproduction des couleurs et le contraste sont parmi les meilleurs que nous ayons vus dans cette gamme de budget, et le contenu 4K semble vraiment dynamique sur cet écran. Vous bénéficiez d’une prise en charge des normes HDR telles que HDR10, HLG et Dolby Vision, mais vous devrez faire face au bégaiement occasionnel jusqu’à ce que la société publie une mise à jour logicielle pour y remédier. Une paire de haut-parleurs à déclenchement par le bas évalués à 30 watts RMS fait un bon travail pour fournir un son certifié Dolby.

Les spécifications matérielles sont modestes, avec un processeur quad-core utilisant des cœurs ARM Cortex A53 cadencés à 1 GHz chacun et un GPU Mali-450 MP. Vous obtenez 1,75 Go de RAM (1,5 Go détectable) et 8 Go de stockage interne. Les options de connectivité comprennent trois ports HDMI – dont l’un prend en charge ARC, deux ports USB (un 2.0, un 3.0), une sortie audio optique, une entrée A / V et un port LAN. Il n’y a pas de connecteur pour la sortie audio analogique – pas de prise casque ou de sortie A / V. Le téléviseur prend en charge Bluetooth 5.1 pour envoyer la sortie audio à vos haut-parleurs, barre de son ou casque sans fil.

Philips 50PUT6103S / 94 (Prix: Rs 29,990)

Ce modèle de 50 pouces de Philips ne fonctionne pas sous Android OS. Le système d’exploitation Saphi de Philips est facile à utiliser mais pas aussi riche en fonctionnalités que l’Android officiel pour la télévision. Vous manquez également des applications pour certaines plates-formes OTT populaires telles que Disney + Hotstar, Sony LIV etc., et vous devrez brancher un appareil de streaming vidéo comme une clé Amazon Fire TV ou Mi Box 4K pour accéder à ces plates-formes. Ou vous pouvez reproduire le contenu de votre téléphone, si vous voulez bien sauter ce cerceau supplémentaire. Du côté positif, l’interface utilisateur est fluide et pratiquement sans décalage, et le téléviseur ne prend que 5 à 7 secondes pour démarrer. C’est beaucoup plus rapide que les téléviseurs Android qui prennent plus d’une demi-minute pour démarrer.

Les options de connectivité sont également bonnes, avec deux ports USB, trois ports HDMI – dont l’un prend en charge ARC, une sortie audio optique, des entrées A / V coaxiales, une sortie casque et un port LAN. La sortie audio est évaluée à 20 Watts RMS, mais sonne bien mieux que beaucoup de téléviseurs qui affichent un chiffre plus élevé. Comme il ne s’agit pas d’un Android TV officiel, il n’a pas Chromecast intégré, mais vous permet de mettre en miroir le contenu de votre téléphone ou tablette à l’aide de Miracast. En termes de qualité d’image et de son, le Philips 50PUT6103S / 94 est nettement meilleur que la plupart de ses concurrents dans ce segment et offre de nombreuses options pour peaufiner davantage l’image et le son.

(Lisez aussi: Philips 50PUT6103S / 94 4K Smart TV Review: Bonnes performances audio / vidéo, mais avec une bibliothèque d’applications très limitée)

Les meilleurs téléviseurs intelligents 4K de 43 pouces de marques non chinoises de moins de Rs 30000

Besoin d’espace ou de distance de visionnement, et à la recherche d’un téléviseur plus petit mais avec toute la qualité 4K? Ne vous inquiétez pas, nous vous avons couvert. Voici les meilleurs téléviseurs 4K de 43 pouces qui ne brûleront pas un trou dans votre poche.

Thomson 43 OATHPRO 2000 (Prix: Rs 24,999)

La célèbre marque française Thomson propose une belle offre dans ce segment, le 43 OATHPRO 2000. Ce téléviseur Android certifié 43 pouces dispose d’une dalle IPS 4K de 500 nits qui offre une excellente qualité d’image pour ce segment. Le design presque sans lunette est également assez élégant, avec un joli mélange de noir et d’or. Il dispose d’un large éventail d’options de connectivité qui incluent trois ports HDMI – dont l’un prend en charge ARC, deux ports USB, une sortie audio optique, une entrée A / V, un port LAN et Bluetooth 5.0.

Ce téléviseur est également alimenté par un processeur quad-core avec des cœurs ARM Cortex A53 et un GPU Mali-450 MP. Vous obtenez 1,75 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Comme tous les téléviseurs Android certifiés, vous avez intégré Chromecast et, grâce à la télécommande vocale, vous pouvez également émettre des commandes vocales. La sortie audio est évaluée à 30 W RMS et est compatible avec DTS TruSurround et Dolby Digital Plus.

Sanyo Kaizen XT-43UHD4S (Prix: Rs 25,999)

Sanyo (la célèbre marque japonaise maintenant détenue par Panasonic) vient de lancer quelques nouveaux modèles dans sa série Kaizen de téléviseurs Android certifiés. Le Kaizen XT-43UHD4S exécute Android Pie 9 pour la télévision et est livré avec une télécommande Bluetooth à commande vocale et Chromecast intégré. Il dispose de 3 ports HDMI, de 2 ports USB et prend en charge tous les principaux services de streaming. Ce téléviseur est alimenté par un processeur quad-core et a augmenté la RAM et le stockage interne à 2 Go et 16 Go respectivement, par rapport à leurs modèles de génération précédente.

La sortie audio est évaluée à 20 Watts RMS avec prise en charge de la norme Dolby Digital. Le panneau IPS 4K prétend afficher plus d’un milliard de couleurs et prend en charge la micro-gradation avec 1296 zones distinctes pour une meilleure luminosité et un meilleur contraste. Vous obtenez également Bluetooth 5.0 et Chromecast intégrés ainsi que d’autres options d’entrée / sortie standard.

Blaupunkt BLA43AU680 (Prix: Rs 22,999)

Ce téléviseur de la marque allemande Blaupunkt n’est pas basé sur une plate-forme Android certifiée, mais dispose d’un OS basé sur AOSP. Bien qu’il ne soit pas aussi optimisé pour la télévision qu’Android certifié, il est toujours bien meilleur que les autres téléviseurs fonctionnant sous AOSP. Mais les principales raisons de choisir ce téléviseur sont sa qualité d’image, son prix et, surtout, sa sortie sonore. Le Blaupunkt BLA43AU680 est livré avec une barre de son intégrée qui peut fournir jusqu’à 60 W RMS qui est percutante et nettement meilleure que la plupart des téléviseurs de cette liste.

Le téléviseur dispose d’un panneau 4K qui offre une image lumineuse aux couleurs vives. Le téléviseur ne traîne pas non plus dans les options de connectivité et vous obtenez trois ports HDMI, 2 ports USB et d’autres options d’entrée et de sortie populaires. Ce téléviseur est alimenté par un processeur quad-core et accompagné de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage interne. Le téléviseur obtient ses bases en termes d’image et de son, et si vous n’aimez pas son système d’exploitation, vous pouvez toujours brancher un Amazon Fire TV Stick ou Mi Box 4K pour en faire un Android TV basé sur Fire OS ou certifié. .

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂