Liste des acteurs et personnages de « Shin, avocat du divorce »: qui est qui dans la série coréenne Netflix

Réalisé par Yoo Young-ah, « Divorce Attorney Shin » est une série télévisée sud-coréenne sur jTBC et Netflix qui est basé sur le webcomic du même nom de Kang Tae-kyung et raconte l’histoire mouvementée de Shin Sung-han, qui a radicalement changé sa vie de pianiste à avocat spécialisé dans le divorce.

Le drame juridique de 12 épisodes est diffusé sur jTBC du 4 mars au 9 avril 2023, les samedis et dimanches à 22h30 (heure locale coréenne). Alors que la populaire plateforme de streaming arrivera le samedi 8 avril.

Jo Seung-woo, Han Hye-jin, Kim Sung-kyun et Jung Moon-sung sont les protagonistes de « Shin, avocat spécialisé en divorce”. Kang Mal-geum, Jeon Bae-soo, Han Eun-seong, Cha Hwa-yeon, Kim Tae-hyang, Susanna Noh, Yoo Joo-hye font également partie du casting. Ensuite, qui est qui dans la nouvelle série coréenne Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DANS « SHIN, AVOCAT EN DIVORCE »

1. Jo Seung-woo comme Shin Sung-han

Jo Seung-woo, qui a participé à des séries telles que « Horse Doctor », « God’s Gift – 14 Days », « Life », « Forest of Secrets », « Forest of Secrets » et « Divorce Attorney Shin », joue Shin Sung – han, professeur de piano dans une école de musique en Allemagne qui, après avoir reçu une nouvelle choquante, décide de devenir avocat spécialisé en divorce.

Jo Seung-woo dans le rôle de Shin Sung-han dans la série sud-coréenne « Shin, Divorce Lawyer » (Photo : Netflix)

2. Han Hye-jin dans le rôle de Lee Seo-jin

Han Hye-jin, qui est apparu dans des productions telles que « Jumong », « Syndrome », « 26 Years », « Rise of the Guardians », « One Warm Word », « Last Spring » et « Doctors », joue Lee Seo -jin, un ancien météorologue qui travaille maintenant comme animateur de radio et rencontre Sung-han en raison d’un procès de divorce compliqué.

Han Hye-jin dans le rôle de Lee Seo-jin dans la série sud-coréenne « Shin, Divorce Lawyer » (Photo : Netflix)

3. Kim Sung-kyun dans le rôle de Jang Hyeong-geun

Kim Sung-kyun, qui a joué dans les films d’action « Hansan: Rising Dragon » et « Seoul Vibe », devrait jouer Jang Hyeong-geun, l’ami de lycée de Sung-han qui travaille comme secrétaire d’avocats dans un cabinet d’avocats. De plus, il est séparé et en instance de divorce.

Kim Sung-kyun dans le rôle de Jang Hyeong-geun dans la série sud-coréenne « Shin, Divorce Lawyer » (Photo : Netflix)

4. Jung Moon-chanté comme Jo Jeong-sik

Jung Moon-sung, qui a participé à des séries telles que «Legend of the Blue Sea», «Prison Playbook», «The Cursed», «Hospital Playlist», «Möbius: The Veil» et «One Thousand Won Lawyer», prend le rôle de Jo Jeong-sik, un ami de lycée de Sung-han qui dirige une agence immobilière.

Jung Moon-chanté en tant que Jo Jeong-sik dans la série sud-coréenne « Shin, Divorce Lawyer » (Photo : Netflix)

5. Kang Mal-geum dans le rôle de Kim So-yeon

Kang Mal-geum, connu pour des productions telles que « Missing: The Other Side », « Mouse », « The Squid Game », « Sea of ​​​​Tranquility », « The Red Sleeve Cuff » et « Military Attorney Doberman », apporte à la vie Kim So-yeon, le gérant d’un magasin de ramen que Sung-han et ses deux amis fréquentent.

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « Shin, avocat du divorce »: