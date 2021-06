L’entraînement intensif et le régime de Tom Hiddleston pour Loki

Tom Hiddleston s’est bien préparé à son rôle Loki dans la série qui présente Disney+. Bien sûr, ce n’est pas facile d’être un dieu asgardien et surtout d’avoir un frère Thor. Cela n’a pas empêché l’acteur de décider de se remettre en forme avec un régime rigoureux et des exercices du Forces spéciales britanniques. De cette façon, le personnage a acquis la présence souhaitée par les créateurs de la série et son protagoniste.

La vérité est que Hiddleston a commencé à s’entraîner lorsqu’il se préparait pour le film Kong: l’île du Crâne. Puis il expliqua : « J’ai été formé par un Navy Seal américain et deux Royal Marines britanniques ». Sa routine quotidienne consistait à se lever à 4 heures du matin et à faire toutes sortes d’exercices : courir, sauter, soulever des poids. Tout cela faisait partie du plan qu’il répétait trois à cinq fois par semaine.

L’entraînement de Tom Hiddleston pour Loki







Bien sûr, tant de mouvement est inutile si vous ne faites pas attention à votre alimentation. En ce sens, l’interprète prend également grand soin de lui-même. Hiddleston ne boit pas d’alcool, il a exclu les graisses et les boissons sucrées. Qu’est-ce que vous mangez? légumes, pommes de terre et poulet bouilli. J’espère avoir un « permis » entre autant de discipline…

Votre entraînement commence par des échauffements basés sur le Yoga et passe entre 800 et 1600 mètres. Continuez ensuite avec des exercices de poitrine avec haltères, des développé couchés, des fentes, des squats et des coups de pied triceps. Forcez Tom !

Il est clair que tant d’efforts ont payé en appréciant la condition physique qui montre Loki sur Disney +. Alors que son frère Thor prendrait sûrement le jackpot lors d’une pesée, le Dieu de la tromperie Il atteint un physique filandreux qui fera l’envie de nombreux fans de sa série.

