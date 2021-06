Trisha avait discuté de l’accident quasi mortel de Jeff sur leur chaîne YouTube.

Trisha Paytas a partagé des SMS « menaçants » de Jeff Wittek après qu’ils aient parlé de sa blessure à l’œil.

En avril, Jeff a révélé qu’il avait eu un accident presque mortel après qu’une farce d’excavatrice tirée par YouTuber David Dobrik ait horriblement mal tourné. L’accident s’est en réalité produit en 2020 et Jeff, qui a détaillé son rétablissement et sa rééducation dans une série YouTube, a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour sauver son œil.

Mardi (29 juin), Trisha a partagé une vidéo YouTube intitulée » Jeff Wittek, Gabbie Hanna, Ethan Klein – ENEMIES #1 « . Il s’agissait du premier épisode de la nouvelle série YouTube de Trisha après leur dispute dramatique avec Ethan Klein, qui a marqué la fin du podcast Frenemies. Jeff avait fait des commentaires sur l’amitié « toxique » de Trisha avec Ethan sur son podcast et ils ont essentiellement applaudi.

Trisha Paytas partage des SMS « menaçants » de Jeff Wittek. Photo : blndsundoll4mj via YouTube, @TrishaPaytas via Twitter, @jeff via Instagram

« Tu étais stupide. C’était quelque chose sans surveillance. Tu n’avais pas de professionnels, pas de personnel médical sur place. Tu es juste stupide… dis juste ça. C’était vraiment stupide », a déclaré Trisha à propos de l’accident de Jeff.

Eh bien, Jeff n’aimait définitivement pas ce que Trisha avait à dire, leur envoyant des SMS à propos de leurs commentaires. « Poke loin de ma blessure et ça va très mal finir pour tout le monde », a commencé Jeff. « Vous franchissez la ligne. » Cependant, Trisha a fait valoir qu’ils étaient autorisés à commenter ce qu’ils aimaient.

Plus tard, Trisha a partagé les messages sur Twitter. Ils ont tweeté: « Je me suis réveillé avec Jeff Wittek qui me menaçait ce matin. Ummm, je viens de commenter littéralement un segment où vous parliez de moi et des trucs que vous avez rendus publics, mais d’accord, allez-y. »

Je me suis réveillé avec Jeff wittek me menaçant ce matin 😳😳 ummm je viens littéralement de commenter un segment où vous parliez de moi et des trucs que vous avez rendus publics mais d’accord, allez-y. pic.twitter.com/ZtUK72sgu5 – Trisha Paytas (@trishapaytas) 29 juin 2021

Personne ne se soucie de toi petit rat. Allez voir la police peut-être qu’ils vont s’asseoir à travers vos 10 heures de vidéos. – Jeff Wittek (@jeffwittek) 29 juin 2021

Jeff a répondu: « Personne ne s’en soucie, petit rat. Va voir la police, peut-être qu’ils vont s’asseoir pendant tes 10 heures de vidéos. » Trisha a ensuite riposté: « J’espère que David paiera une thérapie pour vous aussi. »

