Coming Out Chats : 45secondes.fr lance un nouveau podcast LGBTQ explorant les voyages à venir

Épisodes disponibles tous les jeudis à partir du 7 octobre sur Global Player.

Aujourd’hui (1er octobre), 45secondes.fr est fier de lancer un nouveau podcast appelé Coming Out Chats. Dans cette série de podcasts, deux invités spéciaux seront jumelés chaque semaine pour parler de leurs voyages à venir.

Présentant un éventail éclectique et influent de personnalités LGBTQ+ notables, le format verra deux invités – qui se connaissent peut-être, ou c’est peut-être la première fois qu’ils se rencontrent – avoir une conversation honnête et révélatrice pour découvrir une partie importante de comment ils sont devenus les pionniers qu’ils sont aujourd’hui.

Les invités confirmés pour Coming Out Chats incluent Lawrence Chaney, Victoria Scone, Shon Faye, Travis Alabanza, Dorian Electra, Chester Lockhart, NoseBleedFitz, Charlie Craggs, Glyn Fussell, ABSOLUTE, Mia Berrin (Pom Pom Squad), Phoenix Arn-Horn (Softcult) , Cheryl Hole et Jack Guinness. D’autres invités seront annoncés prochainement.

L’épisode 1 verra la superstar des médias sociaux et musicien NoahFinnce rencontrer Téa Campbell et Ada Juarez du groupe pop-punk en plein essor Meet Me @ The Altar.

Coming Out Chats mettra en lumière ces moments intimes partagés entre amis proches et famille dans l’espoir qu’une conversation honnête aidera à renforcer la confiance et à inspirer ceux qui ne sont pas encore sortis.

Le podcast présentera le caractère unique et les subtilités de l’histoire de chaque individu pour souligner qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon d’être ouvert avec votre sexualité ou votre identité de genre.

Pourquoi est-il important que nous entendions ces histoires? L’association caritative pour les jeunes LGBTQ+ Just Like Us rapporte que 85 % des jeunes LGBTQ entendent encore régulièrement des remarques homophobes à l’école et sont plus de deux fois plus susceptibles de s’inquiéter quotidiennement pour leur santé mentale. Stonewall rapporte également que seulement deux jeunes LGBTQ+ sur cinq (40 %) ont un adulte à la maison avec qui parler de leur sexualité.

Notre espoir est que Coming Out Chats fournira un espace sûr à notre jeune public pour entendre des histoires LGBTQ+ et leur fournir un sentiment de communauté et de connexion avec des personnes LGBTQ+ de toutes origines et expériences différentes.

Le rédacteur en chef de 45secondes.fr et créateur de Coming Out Chats, Woodrow Whyte, a déclaré : « En montrant à quel point toutes les histoires de coming out sont uniques et qu’il n’y a pas de « bonne façon » de sortir, mon espoir pour Coming Out Chats est que cela donnera aux jeunes LGBTQ+ un peu de confiance et de réconfort s’ils envisagent de sortir ou ont sortir récemment. J’espère également qu’il offrira à tous les auditeurs un sentiment de communauté et de connexion avec les personnes LGBTQ+ de tous horizons et expériences. Les invités ont été si généreux et honnêtes au sujet de leurs voyages, et chaque histoire est si différente. Cela a été une telle joie d’amplifier ces histoires et je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont participé. J’ai hâte que les gens écoutent.

« Coming Out Chats » est disponible sur Global Player à partir du jeudi 7 octobre et partout où vous obtenez habituellement vos podcasts.

