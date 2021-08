Voir la gymnaste américaine Suni Lee retrouver sa famille pour la première fois après les Jeux olympiques

Suni Lee a finalement pu célébrer sa médaille d’or olympique en partageant un câlin émotionnel avec les personnes qui l’ont accompagnée à chaque étape de son parcours vers la célébrité.

La gymnaste américaine de 18 ans a eu de douces retrouvailles avec ses parents, John Lee et Yeev Thoj, et ses deux frères et sœurs, Jonah et Shyenne, jeudi AUJOURD’HUI pour la première fois ensemble depuis que Lee a remporté trois médailles olympiques à Tokyo.

« Incroyable, je ne les ai pas vus depuis si longtemps », a déclaré Lee. « Les voir ici avec moi à New York est absolument incroyable. Je me sens si fier. Je suis si heureux de les voir. »

Lee a profité de l’absence de la championne en titre Simone Biles pour remporter l’or du concours général individuel à Tokyo et s’imposer comme la meilleure gymnaste du monde.

Sa famille a regardé avec fierté le moment brillant de Lee lors d’une fête à Oakdale, Minnesota, avec un grand groupe de fans de la communauté américaine Hmong de Lee.

Sa famille s’attendait à ce qu’environ 50 à 100 personnes se présentent après avoir fait passer le mot seulement un jour avant sa compétition. Entre 300 et 400 personnes ont afflué dans le rassemblement pour encourager la fille de la ville natale.

Lee est la première gymnaste américaine hmong à se qualifier pour les Jeux olympiques et la première femme américaine d’origine asiatique à remporter l’or au concours général.

« Les gens pour qui je fais tout ça », Lee tweeté après avoir vu la célébration. « JE VOUS AIME TOUS. »

Ses parents et ses frères et sœurs déliraient d’excitation lorsque Lee a ajouté une médaille d’or à l’argent qu’elle a remporté dans la compétition par équipe. Elle a ensuite ajouté une médaille de bronze aux barres asymétriques.

Elle a profité d’un moment de triomphe jeudi lorsqu’elle a placé deux de ses médailles autour du cou de sa mère et de son père AUJOURD’HUI et les a serrées fort dans ses bras.

« Oh mon Dieu. Je n’aurais jamais pensé en avoir un, et elle l’a fait », a déclaré John. « Elle l’a eu, elle l’a ramené à la maison. »

« C’est comme des larmes de joie », a déclaré sa mère. « Je pense juste à tout le travail acharné qu’elle a fait au cours des quatre dernières années et à chaque fois qu’elle passe une mauvaise journée et qu’elle rentre à la maison en pleurant, ça me fait un peu mal, et donc la voir avec la médaille d’or, c’est juste me rend heureux. »

Suni a été inspiré par le rétablissement continu de John après avoir été paralysé de la poitrine vers le bas en 2019 par une chute d’une échelle.

Elle a parlé avec Hoda Kotb AUJOURD’HUI à Tokyo après sa victoire au concours général sur combien cela signifiait de partager la médaille avec son père, qui a construit une poutre d’équilibre en bois qui se trouve toujours dans le jardin de leur famille afin qu’elle puisse s’entraîner en tant que enfant.

« C’est notre rêve depuis toujours », a déclaré Suni. « J’aimerais qu’il soit ici. Il m’a toujours dit que si je gagnais la médaille d’or, il sortirait et ferait un backflip. C’est triste qu’il ne puisse pas être ici et qu’il ne puisse toujours pas marcher, mais c’est notre rêve et c’est notre médaille. »

« Cette poutre a été construite à partir d’un morceau de bois. Je n’aurais jamais pensé que je porterais l’une de ces (médailles) à cause de cette poutre », a déclaré John AUJOURD’HUI jeudi. « C’est tout simplement incroyable. Et j’adore cette poutre maintenant. »