Pokémon Diamant et Perle : trouvez des fragments d’énigme plus rapidement pour les plaques légendaires

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante cacher beaucoup de secrets dans le jeu. Vous n’en trouverez que longtemps après avoir parcouru toute la région de Sinnoh. L’un d’eux est le légendaire Parc Hamanasu.

Divers attendent dans cet établissement Légendaires des quatre premières générations être attrapé par vous. Mais pour cela, vous avez besoin des enregistrements que vous venez avec Fragments d’énigmes devoir acheter. Cependant, ce sont extrêmement rare. Avec quelques Des trucs mais tu peux cultiver les fragments plus rapidement.

Ce sont des fragments d’Enigma

Où puis-je trouver les fragments ? La ressource rare est seulement sous terre obtenir. Comment s’y rendre et ce qui vous attend, vous pouvez lire ici :

Cependant, vous ne pouvez pas les trouver au début, vous devez d’abord trouver les suivants remplir les conditions préalables:

La première chose que vous devez faire est de terminer l’intégralité du Pokédex normal et le Dex national ont reçu.

ont reçu. Vous devez rencontrer votre première fois dans Parc Hamanasu rapporté au professeur Eich.

Ensuite, vous trouverez dans le Mini-jeu d’excavation l’Enigma se fragmente sous terre. Maintenant, vous devez traverser les salles sinueuses et après points scintillants voir. Vous pouvez alors lancer le mini-jeu sur ceux-ci et avec très bonne chance a reçu un fragment.

Voici comment fonctionne l’excavation : Sur un terrain de 13 × 10 vous devez soit utiliser un prendre ou une marteau ouvrir les champs à plusieurs niveaux. Parmi certains d’entre eux se trouvent Ressources, incluant le Fragments d’énigmes. Maintenant, vous avez un certain nombre de coups pour savoir où se trouve. S’ils sont épuisés, le mur s’effondre et vous obtenez les objets que vous avez complètement nettoyés.

Le mini-jeu d’excavation vous donne des fragments de Pokémon légendaires. © Nintendo / The Pokémon Company

Avant chaque démarrage du mini-jeu s’affiche combien d’éléments sont sous le champ. Avec lui, vous pouvez ensuite ouvrir les champs qui ont le moins de niveaux pour voir s’il y a un fragment Enigma en dessous. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez soit déterrer les autres choses, soit simplement amener la grotte à l’effondrement.

Améliorez les chances de fragments Enigma avec des points Digda

Les fragments d’Enigma sont si rares qu’il faut parfois beaucoup de temps pour en trouver un. Heureusement, il y a un élément dans le jeu qui rend le Les chances se sont améliorées au moins un peu: les Points Digda.

Que sont les points Digda ? Si vous courez dans le métro, vous plongerez encore et encore Digdas au. Si vous passez par là, vous obtiendrez un point. De plus, il y a encore Digdrisqui direct Trois points donner.

Dans l’ensemble, vous devez 40 points collecter et puis vous avez pour cela les quatre prochaines minutes ont augmenté les chances sur des ressources rares, dont Des boites et Fragments d’énigmes. Les points sont remis à zéro lorsque vous quittez le métro.

De cette façon, vous pouvez obtenir des points Digda plus rapidement: Quand vous allez sous terre, on vous demande toujours si vous solo ou avec d’autres en ligne ou localement vouloir jouer. Dans ce cas, vous devez vous rendre dans un espace aléatoire avec d’autres joueurs changer.

Parce que le Les points Digda comptent pour tout le monde et donc vous n’avez pas à collecter 40 vous-même, vous pouvez cultiver les Digdas ensembleafin d’utiliser ensuite tous ensemble la chance accrue des ressources.

Afin d’arriver à Digdas encore plus rapidement, vous devez également rechercher des pièces pas trop grandes. Parce que chaque fois que vous sortir d’une pièce et y revenir, de nouveaux Digdas réapparaissent.

Vous pouvez en savoir plus sur cette méthode dans la vidéo YouTube d’AbdallahSmash026 :

Pour ces Pokémon, vous avez besoin des fragments Enigma

Vous devez faire tous les efforts pour obtenir le Déverrouiller les panneauxqui vous donnent accès au Pokémon légendaire. Cependant, il y a un certain ordre, car vous ne pouvez pas acheter tous les disques directement.

Les légendaires suivants sont disponibles:

C’est le premier enregistrement Plaque d’instructions : Regirock, Regice, Registeel

Toutes les plaques ci-dessus doivent être prises Assiette Kanto (uniquement dans « Shining Pearl ») : Arktos, Lavados, Zapdos assiette Johto (uniquement dans « Radiant Diamond ») : Entei, Raikou, Suicune Plaque de sensation : Latias, Latios Plaque de distorsion (Giratina doit d’abord être attrapé dans la grotte du retournement): Giratina dans sa forme originale

La deuxième vague de plaques doit être attrapée Assiette arc-en-ciel (uniquement dans « Radiant Diamond ») : Ho-Oh Plaque tempête (uniquement dans « Shining Pearl ») : Lugia Assiette Ciel : Rayquaza Assiette de mer : Kyogre Plaque continentale: Groudon Plaque de gène : Mewtwo



Vous ne pouvez obtenir les Pokémon ci-dessus qu’avec ces plaques. Vous pouvez les utiliser dans le parc, puis le légendaire respectif apparaît. Chaque plaque ne peut être utilisée qu’une seule fois et doit être racheté si vous n’avez pas attrapé le Pokémon la première fois. As tu un Pokémon légendaire capturé, son assiette ne fonctionnera plus.

Légendaires brillants: Vous pouvez avec cette fonction versions éblouissantes recevoir. Pour obtenir cela, vous devez être extrêmement chanceux. Enregistre avant le combat contre le Pokémon respectif, puis recommence le jeu encore et encore s’il n’est pas éblouissant.

Vous pouvez en savoir plus sur la chasse brillante et comment c’est plus facile pour les Pokémon normaux ici :

De plus, il existe actuellement un problème avec lequel vous vous-même de bonne heure sympa ça Shaymin légendaire peut obtenir. Comment faire, vous lisez dans un article séparé.