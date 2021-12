Qui est qui dans King Richard, le nouveau film de Will Smith

le roi richard est un film biographique réalisé par Reinaldo Marcus Green et écrit par Zach Baylin sur la vie de Richard Williams, le père et l’entraîneur des futurs joueurs de tennis Vénus et Serena Williams, cette seconde considérée comme la meilleure de tous les temps. À partir de ce jeudi, il peut être apprécié dans les cinémas en Argentine et dans le reste de l’Amérique latine, bien qu’aux États-Unis, il soit arrivé il y a deux semaines dans les cinémas et HBO Max.

« Un père imperturbable qui a contribué à élever deux des athlètes les plus extraordinairement doués de tous les temps, qui finiront par changer le sport du tennis à jamais. Animé par une vision claire de leur avenir et utilisant des méthodes non conventionnelles, Richard a un plan qui fera passer Vénus et Serena Williams des rues de Compton, en Californie, sur la scène mondiale en tant qu’icônes légendaires. », note son synopsis officiel.

Les critiques reçues le marquent comme l’un des grands lancements de l’année et les biopics sportifs les plus marquants. En outre, ils soulignent que les performances de Will Smith pourrait valoir un oscar et tentera d’obtenir la distinction après s’être échappé lorsqu’il a été nominé pour Ali et À la recherche de la fausseté. Le casting en général a également été applaudi et ici nous vous montrons qui joue les personnages qui existaient dans la vraie vie.

+ Qui est qui dans King Richard

– Will Smith dans le rôle de Richard Williams

Le père et entraîneur de Vénus et Serena, 79 ans, qui a pris des cours de tennis et a décidé que ses filles devraient être des joueuses de tennis lorsqu’il a vu Virginia Ruzici jouer à la télévision. Lui-même a commencé à être derrière l’entraînement des filles avec des méthodes non conventionnelles, mais à la fin, ils ont payé.

– Aunjanue Ellis dans le rôle d’Oracence « Brandy » Price

Mère de Vénus et Serena, et aussi coach de ses filles. Elle a été mariée à Richard Williams jusqu’en 2002. Elle est créditée, avec son mari, de la reconnaissance d’avoir inculqué à leurs filles d’être pleinement concentrées et disciplinées dans le jeu, de sorte que les intérêts extérieurs n’ont pas leur place.

– Sniyya Sidney dans le rôle de Venus Williams

Joueuse de tennis professionnelle américaine née en 1980 qui a remporté sept titres du Grand Chelem au cours de sa carrière. À 41 ans, elle compte un total de 49 tournois WTA et en 2002, elle est devenue la première joueuse afro-américaine de tous les temps à atteindre la première place du classement mondial, où elle a passé onze semaines en trois périodes.

– Demi Singleton dans le rôle de Serena Williams

Joueuse de tennis professionnelle de 40 ans qui a remporté un total de 23 titres en simple du Grand Chelem et a été classée n°1 au classement mondial WTA pendant 319 semaines. Son style de frappe puissant, sa force mentale et ses championnats la positionnent comme la meilleure de l’histoire du sport.

-Tony Goldwyn dans le rôle de Paul Cohen

Entrandor qui a également travaillé avec John McEnroe et Pete Sampras. Plus d’une fois, il a déclaré que Richard Willias a défié ses méthodes et a assuré qu’avant la naissance de Vénus et Serena, il avait déjà dit qu’ils allaient être les meilleurs.

– Jon Bernthal dans le rôle de Rick Macci

Ancien joueur de tennis et entraîneur américain et reconnu comme l’un des meilleurs en étant choisi comme Master Professional par la Professional Tennis Association et les États-Unis et sept fois Coach de l’année par l’USPTA. Il a travaillé aux côtés de Venus et Serena Williams, ainsi qu’Andy Roddick, Maria Sharapova et Jennifer Capriati.

– Mikayla LaShae Bartholomew dans le rôle du prince Tunde : la demi-soeur aînée de Serena et Venus Williams et fille d’un autre mariage Brandy.

– Daniele Lawson dans le rôle d’Isha Price : Sœur de Vénus et Serena qui devient avocate.

– Layla Crawford comme Lyndea Price : sœur de Venus et Serena, fille de Brandy et belle-fille de Richard Williams.

– Marcela Zacaris est Arantxa Sanchez Vicario : Ancienne joueuse de tennis n°1 mondiale qui a affronté Venus Williams dans la vraie vie.

– Christopher Wallinger dans le rôle de John McEnroe : l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire qui entretient une relation avec Richard et est entraîné par Paul Cohen.

