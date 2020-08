Le PDG de TikTok, Kevin Mayer, démissionne au milieu d’une querelle en cours avec l’administration Trump

Le New York Times27 août 2020 11:27:55 IST

Kevin Mayer, directeur général de l’application vidéo appartenant à des Chinois TIC Tac, a déclaré mercredi qu’il démissionnait après que la société ait subi des pressions soutenues de l’administration Trump sur ses liens avec la Chine.

Dans une note aux employés, qui a été examinée par Le New York Times, Mayer a déclaré qu’une série de changements TIC TacLa structure de lui l’a incité à partir. Il n’a pas abordé le moment de son départ. L’application, qui appartient à la société Internet chinoise ByteDance, a reçu l’ordre de la Maison Blanche de vendre ses activités aux États-Unis d’ici la mi-septembre.

«Ces dernières semaines, alors que l’environnement politique a radicalement changé, j’ai mené une réflexion approfondie sur ce que les changements structurels de l’entreprise exigeront et ce que cela signifie pour le rôle mondial auquel je me suis inscrit», a écrit Mayer, 58 ans, dans le courrier électronique. «Dans ce contexte, et comme nous prévoyons de parvenir à une résolution très prochainement, c’est le cœur lourd que je tenais à vous faire savoir à tous que j’ai décidé de quitter l’entreprise.»

Il a ajouté qu’il s’était inscrit pour un rôle mondial et que diriger une équipe mondiale avait été un «grand tirage» pour lui.

Le départ de Mayer souligne les difficultés rencontrées TIC Tac car il est devenu une piñata géopolitique au milieu de l’aggravation des tensions américano-chinoises. Dans le cadre d’une campagne de dureté envers la Chine, le président Trump et d’autres responsables de la Maison Blanche ont déclaré que TikTok constituait une menace pour la sécurité nationale en raison de sa propriété chinoise.

Cela a conduit Trump à signer un décret le 6 août pour bloquer TIC Tac si ByteDance n’a pas vendu les opérations américaines de l’application dans les 45 jours. Une semaine plus tard, il a publié un autre décret donnant à ByteDance 90 jours pour conclure un tel accord.

Les décisions de la Maison Blanche ont poussé ByteDance et TikTok à rechercher un acheteur pour les opérations américaines de l’application. Microsoft, Oracle et d’autres soumissionnaires ont discuté d’un accord potentiel, avec des prix allant de 20 milliards de dollars à 50 milliards de dollars, bien que les discussions soient fluides et qu’aucun accord ne puisse être conclu.

En même temps, TIC Tac a repoussé l’administration Trump. Lundi, la société a poursuivi le gouvernement américain, l’accusant de le priver de la procédure régulière en forçant une vente en utilisant un décret.

Dans une déclaration mercredi, TIC Tac a déclaré: «Nous apprécions que la dynamique politique de ces derniers mois ait considérablement changé la portée du rôle de Kevin à l’avenir, et respectons pleinement sa décision.»

Vanessa Pappas, directrice générale de TIC Tac en Amérique du Nord, prendra la relève en tant que responsable mondial par intérim de la société.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mayer, qui était le principal responsable du streaming chez Walt Disney Company, a rejoint TIC Tac en mai en tant que directeur général. Il a également obtenu le titre de chef de l’exploitation de ByteDance.

Son embauche faisait partie d’un changement de TIC Tac pour attirer plus de cadres américains alors que l’examen de Washington de la propriété chinoise de l’application se développait. TIC Tac a également embauché plus d’employés à Los Angeles, New York et plus d’une douzaine d’autres endroits aux États-Unis avec des plans pour créer plus de 10 000 nouveaux emplois dans le pays.

Mais les choses ont radicalement changé peu de temps après que Mayer a rejoint la société, avec la montée de la pression à la Maison Blanche et la signature des décrets ce mois-ci.

Fonctionnaires à TIC Tac ont été choqués par les ordres, ont déclaré des personnes connaissant la situation. Pendant des mois, la société avait travaillé pour satisfaire la Maison Blanche par des discussions sur les holdings pour réduire sa participation chinoise et pour trouver un moyen de stocker des données sur ses utilisateurs américains aux États-Unis. TIC Tac a déclaré qu’il stockait actuellement les données des utilisateurs américains sur des serveurs en Virginie et à Singapour.

