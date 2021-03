L’émission télévisée Jack Reacher d’Amazon ajoute plusieurs séries régulières aux côtés d’Alan Ritchson

La série Jack Reacher d’Amazon a été exploitée iZombie ancien Malcolm Goodwin, Crier star Willa Fitzgerald et Chris Webster de Jeu le plus dangereux renommée pour jouer aux côtés d’Alan Ritchson dans le rôle principal. Les nouveaux ajouts joueront des habitués de la série dans l’émission, qui devrait être basée sur les livres à succès de l’auteur britannique Lee Child.

Des détails sur leurs personnages respectifs ont également été révélés, Goodwin devant jouer le rôle du détective en chef Oscar Finlay, décrit comme « un habitant du Nord éduqué à Harvard et vêtu d’un costume en tweed qui a récemment déménagé dans la petite ville de Margrave pour occuper un emploi dans le département de police de Margrave. «

Fitzgerald rejoint Jack Reacher comme Roscoe Conklin, « qui est né et a grandi à Margrave et est un officier intelligent et fier dans le PD Margrave. Elle est résiliente et n’est intimidée par rien ni personne. »

Enfin, Webster jouera le rôle de KJ, « le fils gâté de l’homme d’affaires et bienfaiteur de la ville Kliner. KJ pense que la ville et les citadins, en particulier Roscoe, lui appartiennent. »

Alan Ritchson, qui entre dans la peau géante de Jack Reacher lui-même, a récemment offert un aperçu de l’approche du studio envers la série, révélant qu’ils le feront. « Je ne sais pas tout ce que je peux dire. Je dirai que nous allons faire un livre par saison, donc la première saison sera le premier livre. Je pense que c’est une excellente façon de faire ça, » Dit Ritchson. «Je peux voir pourquoi ce serait passionnant en tant que film, mais la combustion lente est ce que j’aime tant dans les livres. La façon dont il parcourt la liste de contrôle et sélectionne ces cas, vous avez besoin de temps. ça. Je pense que passer une saison sur chaque livre sera vraiment agréable pour le public. «

Jack Reacher d’Amazon sera basé sur la populaire franchise de livres de l’auteur britannique Lee Child, qui suit le personnage titulaire, un ancien major de l’armée américaine, qui vit désormais un style de vie nomade, en restant hors de la grille. Reacher parcourt les États-Unis en occupant des petits boulots et en enquêtant sur des situations suspectes et souvent dangereuses, rendant justice aux justiciers lors de ses escapades à travers les États-Unis et l’Europe.

Sur la base de la révélation de Ritchson selon laquelle la première série adaptera le premier roman, nous pouvons supposer en toute sécurité que Jack Reacher la première saison suivra celle de 1997 Aire d’abattage. Présentant aux lecteurs Jack Reacher, un homme d’action, d’intelligence et de ruse, qui n’a pas peur de faire justice lui-même, le livre trouve Reacher arrêté pour meurtre après son arrivée récente dans la ville endormie de Margrave, en Géorgie.

Reacher est le seul étranger en ville le jour où ils ont eu leur premier homicide en trente ans. Les flics arrêtent rapidement Reacher et le chef de la police se transforme en témoin oculaire pour le placer sur les lieux. Alors que de mauvais secrets s’échappent et que le nombre de corps augmente, une chose est sûre, ils ont choisi le mauvais gars pour prendre la chute.

Est-ce qu’Amazon Jack Reacher suivez cette intrigue, cela ressemble à une introduction parfaite au héros loup solitaire. Jack Reacher n’a pas encore de date de sortie d’Amazon Prime, mais avec ces nouveaux ajouts de casting, il semble que tout se passe bien. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: Jack Reacher