Le monstre du fleuve Amazone est mort en Floride

Le corps en décomposition d’un « monstre du fleuve » amazonien mort a récemment échoué en Floride, ce qui soulève des inquiétudes quant à savoir si ce gigantesque poisson prédateur a rejoint la liste sans cesse croissante d’espèces envahissantes du Sunshine State, selon des sources d’information.

Mais bien qu’il puisse prospérer dans les eaux chaudes de la Floride, ce poisson, connu sous le nom de arapaima (Arapaima gigas) – une créature de grande taille pouvant atteindre 3 mètres de long et 440 livres. (200 kilogrammes), selon une étude de 2019 dans la revue PLOS One – les chances sont contre elle, du moins pour le moment, a déclaré Solomon David, un écologiste aquatique à l’Université Nicholls State en Louisiane qui n’était pas impliqué dans la récente observation d’arapaima.

C’est parce que ces poissons ont des bizarreries très particulières: ils se reproduisent uniquement dans des zones spécifiques, passent un temps et une énergie précieux à prendre soin de leurs petits et n’atteignent la maturité sexuelle avant qu’ils ne mesurent environ 1,5 mètre de long et au moins 3 mètres. à 5 ans, a déclaré David à 45Secondes.fr. De plus, il faudrait de nombreuses personnes pour avoir une population durable en Floride, et jusqu’à présent, un seul arapaima mort a été retrouvé.

Dans ce cas, l’arapaima était probablement un animal exotique dans l’aquarium privé d’une personne qui soit devenu trop grand pour son réservoir et était libéré illégalement dans la nature ou est mort en captivité et a été jeté dans la rivière, a déclaré David. « Nous ne savons même pas si cette chose était vivante quand elle a été jetée, si elle a été jetée là-dedans », a déclaré David à 45Secondes.fr.

Les restes de l’arapaima ont été trouvés dans le parc Jaycee de Cape Coral, sur les rives de la rivière Caloosahatchee, qui se jette dans le golfe du Mexique dans l’ouest de la Floride, le South Florida Sun Sentinel signalé début mars. Le poisson normalement verdâtre, qui arbore une queue rougeâtre, était déjà devenu blanc de pourriture, photos montrent . Mais bien que ce ne soit pas les 10 pieds de long, c’était définitivement un arapaima, a déclaré la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission au Sun Sentinel.

Ce poisson, également connu sous le nom de pirarucu ou paiche, était abondant dans certaines parties de la la rivière Amazone , mais l’espèce est maintenant menacée dans de nombreux endroits le long de son habitat naturel, a déclaré David. L’araapaima fait partie du groupe de la langue osseuse, une flopée de poissons de rivière tropicaux au corps lourd dont les langues sont parsemées de dents et dont le corps est recouvert de grandes écailles en forme de mosaïque qui sont dures, comme une armure, selon Encyclopedia Britannica . Ces balances sont si dures, même piranhas Je ne peux pas les mordre – mais ce n’est que de la chance, car les arapaima ont évolué bien avant que les piranhas n’existent, a déclaré David.

Arapaima, en particulier les bébés arapaima comme ceux présentés ici, sont populaires dans les aquariums privés. (Crédit d’image: Solomon David)

L’arapaima est prisé pour sa viande, et pas seulement dans les régions rurales le long de la rivière, où la viande relativement désossée du poisson, une fois salée, peut être stockée sans réfrigération, selon Miami Patch . En fait, Whole Foods Market vendait de l’arapaima d’élevage commercial, la chaîne d’épiceries a déclaré dans un article de blog de 2016 . Mais les arapaimas sauvages sont en grande partie menacés par la surpêche, et cela n’aide pas que l’espèce, l’un des plus gros poissons d’eau douce au monde, soit relativement facile à repérer. C’est un reniflard obligatoire, ce qui signifie qu’il doit venir à la surface de l’eau toutes les 5 à 15 minutes pour avaler de l’air, selon une étude de 2009 dans le Journal d’ichtyologie appliquée .

Arapaimas a évolué cette tactique de respiration parce que l’Amazonie a un faible oxygène niveaux. (L’eau chaude contient moins d’oxygène que l’eau froide.) Les Arapaimas n’ont pas de poumons, mais plutôt un tissu spécial dans leur vessie natatoire qui traite l’oxygène, Lesley de Souza, un défenseur de l’environnement spécialisé dans les poissons néotropicaux au Field Museum de Chicago, dit à mongabay.com .

L’arapaima a une queue rougeâtre. (Crédit d’image: Solomon David)

Parents investis

Contrairement à de nombreux poissons qui ne rencontrent jamais leurs petits, les arapaimas sont des parents adorables. Pendant la saison des pluies de l’Amazonie, généralement de décembre à mai, le fleuve se déverse dans les plaines inondables voisines. C’est là, dans les plaines inondées, que les arapaimas creusent des nids peu profonds où les femelles peuvent pondre des œufs pour que les mâles les fécondent. Les deux parents gardent le nid des prédateurs et continuent de s’occuper des jeunes une fois que les œufs éclosent neuf jours plus tard, selon une étude publiée en 2017 dans le journal. PLOS One .

Les deux parents libèrent une substance laitière de leur tête, connue sous le nom de «lait arapaima», qui est donnée à la progéniture, selon l’étude. De plus, les papas sont des soignants dévoués.

« Le mâle fournit des soins parentaux intensifs qui peuvent durer jusqu’à trois mois, guidant la progéniture au-dessus de sa tête sombre dans des zones riches en zooplancton pour se nourrir », selon l’étude de 2017. La femelle a tendance à nager autour du mâle et des jeunes à distance – on ne sait pas pourquoi, mais peut-être pour rechercher des prédateurs ou de la nourriture – et quitte généralement sa «famille» après environ un mois, après quoi elle pourrait se reproduire avec d’autres mâles, selon l’étude.

Le poisson mooneye, un autre poisson à langue osseuse, a également des dents sur sa langue. (Crédit d’image: Solomon David)

Les soins parentaux sont une des principales raisons pour lesquelles les arapaimas ne s’emparent probablement pas des eaux de Floride, car les jeunes arapaimas ne sont « pas des poissons très coriaces lorsqu’ils sont petits », a déclaré David. Mais si ces poissons atteignent l’âge adulte, ils peuvent vivre au moins 15 à 20 ans, selon l’étude PLOS One de 2019.

Certes, même si les chances sont contre ce poisson en Floride, les arapaima pourraient surmonter ces obstacles – peut-être pourraient-ils trouver des zones de nidification sur la côte de la Floride, élever leurs petits, attendre qu’ils soient assez grands et assez vieux pour se reproduire, puis répéter le cycle. , établissant une population viable. Si cela se produisait, ces mangeurs voraces feraient probablement une brèche dans les populations d’espèces de poissons envahissantes et indigènes et de petits invertébrés qui vivent dans les environs, a déclaré David. Cependant, ces poissons sont si gros et prennent si longtemps à mûrir qu’il serait probablement possible pour la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission de les retrouver et de les éliminer, a-t-il noté.

« Nous devrions être à l’affût – il n’y a rien de mal à être vigilant », a déclaré David. « Mais encore une fois, passer du poisson à la peur n’est pas le meilleur moyen d’en apprendre davantage sur ces poissons », a-t-il ajouté, notant toute la couverture médiatique négative de ces poissons.

Certains points de vente, y compris CBS et même le magazine de pêche « Champ et flux », a appelé le poisson amazonien« laid ».

« En tant que quelqu’un qui est en quelque sorte un champion du poisson » laid « , je pense que nous devons nous en éloigner », a déclaré David. « Je pense que ce sont des poissons vraiment cool et étonnants. Il suffit de regarder ces écailles rouges. »

