«  Firefly Lane  » Show Sprinter donne des indices sur ce qui va suivre après la fin de la saison 1 de Cliffhanger

De toute évidence, le livre ne contient pas toutes les réponses appropriées sur la parenté de Tully et Kate. Le spectacle, qui est ajusté à partir d’un livre portant un nom similaire, suit Tully (joué par Katherine Hail) et la fraternité de Kate pendant plus de trente ans. La saison 1 s’est terminée avec deux cliffhangers importants, laissant de nombreux fans estimer ce qui arrivera inévitablement pour la saison 2.

Attention: cette histoire contient d’importants spoilers Firefly Lane!

La période principale de Firefly Lane de Netflix débordait de virages passionnants sur la route, errant à travers la compagnie, les vocations et les vies amoureuses de Kate et Tully. Chaque scène accompagne une montagne russe de sentiments – bref, vous observez Tully jouer le rôle du héros et le moment suivant, les compagnons les plus chers sont en danger les uns avec les autres.

La finale de la saison 1 se termine en traitant l’une des plus grandes demandes de la série: Tully mord-il la poussière? À la fin de la scène principale, Kate et sa petite fille Mariah discutent de quelqu’un qui leur manque de toute urgence, alors qu’elles s’avancent apparemment vers un service funéraire.

À partir de maintenant, le service commémoratif auquel ils participent n’est pas clairement défini, ce qui conduit certains à supposer que c’est celui de Tully. Dans la finale de la saison, il est affirmé qu’ils vont vraiment au service commémoratif pour le père de Kate, Bud.

Sarah Chalke, star de ‘Firefly Lane’, parle de la saison 2 possible et d’une réunion de téléfilm ‘Scrubs’ https://t.co/Fr051iV7o0 – Variété (@Variety) 20 mars 2021

Voici l’endroit où les choses se confondent: lorsque Kate rencontre Tully en dehors de la congrégation, elle précise qu’elle n’est pas bien accueillie. «Ne diriez-vous pas que vous m’avez assez rebuté? Tully réagit. Kate révèle à ce moment-là à son ex-compagnon le plus cher (?) De partir, répétant qu’elle n’a plus jamais besoin de la revoir. Dans l’ensemble, avec quelle précision Tully a-t-il traité Kate? Considérez ce cliffhanger.

Il y a également une vulnérabilité concernant l’ex de Kate, Johnny. Alors qu’il était sur le terrain en Irak en tant que journaliste, une bombe explose, le faisant est jeté en l’air. Entrez cliffhanger # 2: Johnny mord-il la poussière en Irak?

Malgré le fait que l’émission soit basée sur un livre de Kristin Hannah, les fans ne découvriront pas vraiment les réponses à ces interrogations dans sa composition. L’événement potentiellement dangereux de Johnny en Irak n’apparaît jamais dans le livre. La bataille de Tully et Kate fait cependant: dans le livre, la pression vient d’une association sur l’émission de Tully, The Girlfriend Hour.

Dans une scène sur les relations entre les mamans et les petites filles, Tully accueille Kate et Mariah dans l’émission pour discuter des mamans surprotectrices et de la façon dont elles peuvent nuire à leurs enfants. Est-ce la démonstration indéfendable que Kate insinue? Peut-être!

LIRE LA SUITE: – La saison 3 de Good Girls a eu plusieurs rebondissements – Mais que devez-vous considérer à propos de ce qui s’est passé?

Heureusement, la showrunner Maggie Friedman donne des indices sur ce qui arrivera inévitablement sur Firefly Lane (si Netflix choisit de diffuser brièvement la saison). Lors d’une nouvelle réunion avec Collider, elle a découvert que Johnny serait de retour pour la saison 2 dans toutes les directions ou dans une autre, d’autant plus qu’il apparaîtra dans tous les cas dans des scènes de flashback des années 80, qu’il décède ou non.

Ben Lawson, l’artiste qui joue Johnny, reste sûr: «S’ils ont réussi à suivre l’histoire du livre, à ce moment-là, vous réalisez que Johnny vivra pour se battre un jour de plus», a-t-il déclaré à Hollywood Life.

En ce qui concerne les malheurs de compagnie de Kate et Tully, Friedman n’affirmera pas si elle reste cohérente avec le livre ou non. «Quelque chose que je trouve amusant, c’est que nous avons gardé quelques tournants cruciaux du livre et avons été extrêmement cohérents avec ceux-ci, et par la suite, il y a différentes choses que nous avons faites qui sont extraordinaires», a-t-elle révélé à Entertainment Weekly.

En tout cas, il semble qu’ils aient volontairement cédé la place à la saison 2: «Je m’attendais généralement à ce que [the justification Kate and Tully’s fight] serait découvert dans la saison 2. C’est peut-être quelque chose que vous pourriez vraiment tirer », a déclaré Katherine Hail à Collider. Les choses étant ce qu’elles sont, cela signifie-t-il que nous regardons après la saison 2? Nous le prendrons!

