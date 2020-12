Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité TikTok qui lit le texte écrit dans les vidéos

Au cours des dernières heures TIC Tac a annoncé une nouveauté conçue pour rendre la plate-forme plus utilisable par les utilisateurs souffrant de différents types de handicap: un fonction de traduction de la synthèse vocale qui peuvent lire le texte saisi dans les clips par leurs auteurs grâce à un moteur de synthèse vocale similaire à celui des assistants numériques comme Alexa, Google Assistant et Siri. La nouveauté est toujours en cours de sortie mais a déjà intrigué de nombreux utilisateurs qui l’utilisent pour créer des clips racontés par la voix numérique du moteur de synthèse.

Celui d’utiliser des moteurs de synthèse vocale pour enrichir du contenu vidéo n’est en réalité pas une nouveauté absolue, au contraire: la pratique est déjà largement utilisée tant par les utilisateurs généralistes que par tous les tiktokers qui pour les raisons les plus diverses sont incapables ou ont des difficultés à s’exprimer. avec votre propre voix. Ce qui change à partir de ces heures, c’est que TikTok a décidé d’inclure les outils nécessaires pour obtenir cet effet directement dans l’application, alors que jusqu’à présent, deux étapes étaient nécessaires pour ce faire: générer le contenu audio à partir d’un logiciel externe, puis intégrer les résultats dans le tiktok à publier.

La nouveauté n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, et comme le montrent les clips téléchargés par de nombreux utilisateurs, elle n’est pas encore parfaite. En bref, avant qu’il n’apparaisse dans l’application partout dans le monde un certain temps peut passer. Pour vérifier s’il est déjà disponible sur votre smartphone, il suffit de mettre à jour TikTok vers la dernière version disponible et de filmer la vidéo que vous souhaitez enrichir avec l’audio généré par le moteur de synthèse. Une fois que vous avez terminé la prise de vue et ajouté les autocollants, vous devez insérer le texte souhaité en utilisant la fonction appropriée et le positionner à l’intérieur du clip; en tapant sur la case, parmi les options permettant de définir la durée du texte ou de modifier son contenu, une relative à la nouvelle fonctionnalité devrait apparaître.