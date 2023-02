Mariachis : voici la nouvelle série mexicaine de HBO Max avec Vadhir Derbez

HBO Max

La série HBO Max met en vedette Vadhir, Consuelo Duval et Pedro Fernández, entre autres stars.

© HBO Max / Vadhir DerbezVadhir Derbez joue dans la série HBO Max

HBO Max s’est consacré à la création de contenu exclusif pour sa plateforme, comme il l’a fait avec des succès comme Le dernier d’entre nousmais a également créé du matériel local, comme c’est le cas avec la série mexicaine MariachisProtagonisée par Vadhir Derbezfils d’Eugène.

La série, réalisée par Hammudi Al-Rahmoun et Mario Antonio Mandjano Sánchez « suivez la comédie dramatique alors qu’elle réfléchit sur la façon dont les traditions mexicaines sont maintenues vivantes à travers la musique« , fait remarquer IMDB.

La série est une comédie familiale produite par Divertissement hippopotamepar l’acteur Toño Mauri, qui cherche à aider à récupérer les valeurs de ce genre musical traditionnel du Mexique et favorise la resignification des relations familialesselon les informations partagées par Hammudi.

+ Où Mariachis, la série mexicaine HBO Max, a-t-elle été enregistrée ?

La série a été enregistrée dans certains endroits de Guadalajara entre 2021 et 2022. Il est prévu que Il ouvre ce 2023. Il y a deux semaines, Antonio Mauri a déclaré que la série était sur le point de sortir « Ce fut un rêve devenu réalité de voir comment cela est parti d’une idée pour être presque disponible.« Il a souligné, bien qu’il n’ait pas révélé la date exacte de sa sortie.

D’accord avec IMDBla première saison a un total de huit chapitres et est en vedette Vadhir Derbezqui donne vie à Jorge; consolation duvalcomme Lucie; Pedro Fernándezcomme Rosendo; étoile albertaine, comme George ; et Régina Orozcoen plus de Constance Andrade, Nya de la blonde et Paco Ruedaentre autres.

