Surmonter l’anxiété évite la dépression et les kilos en trop

La population traverse un moment délicat depuis le début de la pandémie, en mars 2020 et, actuellement, avec l’aggravation des cas dans le district fédéral, le lock-out est redevenu nécessaire. Tout ce contexte favorise grandement la possibilité de dépression et d’anxiété. En fait, il existe des études qui prouvent une augmentation significative du nombre de cas de ces troubles, en cette période pandémique. C’est ce que dit le psychologue Jonathan Araújo.

Selon l’expert, non seulement à cause du verrouillage, mais tout ce contexte de pandémie, avec des changements soudains dans la routine des gens, contribue beaucoup à l’émergence de troubles. «Nous sommes dans un moment qui favorise des sentiments d’incertitude, de tristesse, de peur, en plus d’une augmentation considérable des niveaux de stress. Tout cela a une grande influence sur la santé mentale des gens, en plus de contribuer au développement de dépendances, comme le tabagisme, l’alcoolisme, ou même la compulsion pour se nourrir », prévient-il.

Pour éviter ce genre de situation, Jonathan donne quelques conseils, notamment pour ceux qui doivent être confinés à l’intérieur de la maison. Selon lui, en général, il est important que les gens soient capables d’établir, de toutes les manières possibles, une routine à la maison, d’ajuster les heures de sommeil, de manger, d’avoir des objectifs quotidiens à accomplir, réalistes et à portée de main, cela peut apporter un certain sentiment de sécurité et servent de stimulus pour éviter les périodes d’inactivité au cours desquelles des pensées dépressives, anxieuses et apparentées peuvent généralement survenir.

«Être occupé, que ce soit avec une tâche, profiter d’un moment ou quelque chose de plaisant, peut aider beaucoup. Si vous travaillez de chez vous, il est important de faire des pauses pour détendre votre corps, prendre une grande respiration et réduire le niveau de stress, même si ce n’est que 5/10 minutes », conseille-t-il.

Le psychologue dit également qu’il existe des exercices mentaux simples qui peuvent aider, comme des mots croisés pour travailler la mémoire et l’attention, se souvenir des détails de la journée, travailler la concentration, tout en vous faisant réfléchir sur des événements qui passent parfois inaperçus. Il indique également la méditation et l’activité physique, qui sont des pratiques qui contribuent considérablement à la réduction du stress, en plus d’apporter une sensation de plaisir, de détente et même de bonheur. « En fait, il existe plusieurs applications qui sont très utiles, pour enseigner / démontrer des façons de méditer et de faire de l’exercice, du débutant au plus haut niveau », a-t-il rappelé.

Enfin, Jonathan dit qu’il est essentiel de comprendre que, même si ce moment atypique peut prendre du temps, il passera. Tout comme tout dans la vie passe. «Laissez les gens essayer de rester sur leurs positions et, s’ils sont incapables de tout gérer seuls, demandez l’aide d’un professionnel pour les aider à traverser cette phase. Comprendre que vous avez besoin d’aide est également synonyme de force ».

Alimentation équilibrée

Un autre problème dont on parle beaucoup depuis le début de la pandémie est la prise de poids. Selon la nutritionniste Raquel de Souza, cette possibilité augmente avec le verrouillage, car les gens ont tendance à rester plus à la maison, à s’approvisionner en nourriture et à faire moins d’exercice. «De plus, les inquiétudes suscitées par la pandémie et l’insécurité économique peuvent générer des angoisses que certains négligeront dans l’alimentation. Tout cela peut générer une frénésie alimentaire et augmenter le mode de vie sédentaire », explique-t-il.

Pour éviter toutes ces conséquences, les experts disent que la discipline est très importante. Elle prévient que changer les habitudes et commencer à se réveiller et à dormir à des moments très extrêmes peut déréguler le métabolisme et le cycle hormonal. «Il est important d’essayer de maintenir autant que possible la routine alimentaire. Pour ce faire, ayez à portée de main des aliments sains et des fruits et légumes riches en fibres, vitamines, minéraux et antioxydants, responsables du «nettoyage» du corps. Par conséquent, il est important de les consommer quotidiennement. La règle est simple, si vous n’avez pas de mauvaise nourriture à la maison, vous ne mangez pas de «malbouffe», souligne-t-il.

Un autre conseil donné par Raquel est d’essayer de laisser les légumes et les fruits propres, prêts à être consommés ou à préparer des salades, par exemple. «La congélation, la préparation de grandes quantités et la mise au réfrigérateur, dans des pots séparés, peuvent également aider lors de la préparation des repas», dit-il.

La nutritionniste rappelle également qu’un point positif de manger à la maison, c’est que lorsque nous préparons les repas, nous pouvons être sûrs de la quantité d’huile, de sel et de sucre qu’il contient dans cette préparation. « De nombreux restaurants ajoutent des épices prêtes à l’emploi, qui contiennent en général beaucoup de sodium et des conservateurs nocifs pour le corps. » Elle prévient également que les jus, bien que naturels (issus du fruit), lorsqu’ils contiennent du sucre, les boissons gazeuses et autres boissons riches en sucre doivent être évités, pouvant être consommés parfois, mais jamais avec le repas. « Je recommande d’attendre au moins 30 minutes pour boire après les repas ».

Immunité

Selon Raquel, avoir une alimentation à base d’aliments frais, variés en nutriments, y compris les grains entiers, les fruits et légumes, les viandes maigres, comme les poulets et les poissons; un apport adéquat en eau et une activité physique sont des moyens de renforcer le système immunitaire. Il est également important de manger de bonnes graisses à partir de graines et de noix, d’huile d’olive extra vierge, de graines de lin, d’avocat, par exemple. Un autre point important est de s’exposer au soleil du matin, pendant 15 minutes, pour la synthèse de la vitamine D, qui est également très importante pour l’immunité.

Alerte

Le nutritionniste met cependant en garde contre les régimes avec des restrictions sévères qui peuvent entraîner de graves carences nutritionnelles et ne devraient jamais être effectués sans l’aide d’un professionnel. «Lorsqu’elle est pratiquée pendant une longue période, la restriction alimentaire peut entraîner une malnutrition protéique – ce qui ne signifie pas nécessairement une perte de graisse corporelle, en plus des carences en nutriments importants pour le bon fonctionnement de l’organisme, comme le fer, le zinc. Magnésium, vitamines A, E, D et K et complexe B.Cette restriction sévère peut entraîner une perte de cheveux et d’ongles, une desquamation de la peau, des plaies sur les muqueuses (comme la bouche et la langue) et une chute du système immunitaire . Chaque personne a un besoin calorique différent de l’autre, et ce qui est normal pour l’un peut être restrictif pour l’autre et vice versa.

Pour conclure, l’expert rappelle qu’il est difficile de rester en ligne quand on parle de pandémie, principalement parce qu’il y a de nombreux problèmes psychologiques à considérer. Cependant, il faut essayer de maintenir une routine aussi proche que possible de la normale et ne pas se laisser emporter par l’angoisse et l’oisiveté.

«Même si nous ne pouvons pas aller au gymnase, nous pouvons toujours marcher à l’extérieur, monter les escaliers, faire de l’exercice avec le sac de riz ou de haricots comme poids. Profitez de ce temps pour innover dans les recettes (en profitant des aliments les plus abordables), en remplaçant les aliments les plus caloriques (car nous sommes sûrs que nous mangerons plus) et en prenant le temps de faire les réparations à la maison qui ont été faites. ligne depuis des années! Tout cela peut aider à distraire l’esprit et à détourner l’anxiété qui peut causer d’autres troubles ».