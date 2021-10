Le vol du siècle : le premier film argentin à sortir en Chine

UNE vol parfait elle peut devenir une histoire captivante pour les citoyens qui la suivent en direct et en direct. Mais en plus, il peut fonctionner comme un source d’inspiration pour des séries et des films divertissants. Cela s’est produit avec le braquage de la banque Río à Buenos Aires, Argentine, qui devint plus tard une histoire de film : Le vol du siècle. La bande réalisée par Ariel Winograd Elle a été un succès dans son pays d’origine et atteindra bientôt l’autre bout du monde.

Est-ce que cette production mettant en vedette Guillermo Francella et Diego Peretti aura sa première dans Chine et sera consolidé au fur et à mesure premier film argentin à atteindre commercialement le pays asiatique. Bien que son lancement officiel ait eu lieu en Janvier 2020, ce vendredi fera ses débuts dans plus de 3.000 cinémas par la main du distributeur Ancore Pictures.

La nouvelle a été diffusée à travers une vidéo sur les réseaux sociaux présentée par Sabino Vaca Narvaja, l’ambassadeur d’Argentine à Pékin. « Je suis convaincu qu’il s’agit d’une manière à sens unique de travailler sur un pont culturel tel que les médias audiovisuels et les films.», a assuré le responsable. De leur côté, son réalisateur Ariel Winograd et son protagoniste Guillermo Francella ont remercié le public asiatique pour l’accueil et l’ont invité à profiter du long métrage.

Pablo Rago, Luis Luque et Rafael Ferro compléter le casting de Le vol du siècle. De quoi s’agit-il? Un gang de voleurs simule un vol d’otages avec de fausses armes qui, en réalité, ont un plan parfaitement préparé derrière lui. Le film est basé sur le réalités qui a eu lieu dans la ville d’Acassuso à Buenos Aires, en 2006, et qui s’est soldée par le vol de 19 millions de dollars.

« Le potentiel du cinéma argentin est énorme. En 2020, pour la première fois les cinémas en Chine ont surpassé ceux des États-Unis dans leurs recettes brutes. Le pays asiatique occupe non seulement les premières places dans le monde dans la production de séries télévisées et dans la production de films, mais ils sont aussi de grands consommateurs de produits culturels« Narvaja a conclu.

