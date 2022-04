Amber Heard a-t-elle abusé de son ex-petite amie Tasya Van Ree ? Johnny Depp refait surface sur de vieilles allégations

Au milieu du procès en diffamation intenté contre Amber Heard par son ex-mari, Johnny Depp, des allégations ont refait surface alléguant que Heard avait abusé de son ex-petite amie en 2009.

Depp et Heard se battent actuellement devant un tribunal de Virginie à propos d’un éditorial de 2018 que Heard a écrit dans le Washington Post dans lequel elle accuse son ex de l’avoir maltraitée – ce que Depp nie.

Au lieu de cela, Depp a allégué que Heard était l’agresseur dans la relation et utilise des allégations passées contre l’actrice « Aquaman » pour étayer sa demande.

Amber Heard a été accusée d’avoir abusé de son ex-petite amie Tasya van Ree en 2009.

Heard avait été arrêté par la police du port de Seattle le 14 septembre 2009, après que l’actrice et sa petite amie de l’époque, Tasya van Ree, se soient livrées à une altercation à l’aéroport après que Heard aurait attrapé et frappé le bras de van Ree.

Après que Heard ait été arrêtée et que sa photo d’identité ait été prise, son dossier a reçu un numéro et elle a comparu devant le tribunal de district du comté de King à Seattle le lendemain, le 15 septembre 2009.

C’est là qu’elle a appris que les procureurs avaient refusé de porter plainte contre elle, selon USA Today.

Heard et van Ree avaient commencé à se fréquenter en 2008 et se sont ensuite séparés en 2012, mais sont toujours restés des amis proches, van Ree prenant la défense de son ex-petite amie après la révélation des allégations de violence domestique.

Tasya van Ree a défendu Amber Heard.

Dans une déclaration publiée par le publiciste de Heard en 2016, van Ree a déclaré que Heard avait été accusé « à tort » et que tout l’incident avait été démesuré, ajoutant que deux flics avaient « mal interprété et trop sensationnalisé » l’incident.

« JE [recall] des allusions à des attitudes misogynes à notre égard qui se sont révélées plus tard homophobes lorsqu’ils ont découvert que nous étions des partenaires domestiques et pas seulement des « amis » », indique le communiqué.

Elle avait également parlé des allégations actuelles auxquelles Heard fait face de la part de Depp. « C’est décourageant que l’intégrité et l’histoire d’Amber soient à nouveau remises en question. Amber est une femme brillante, honnête et belle et j’ai le plus grand respect pour elle. »

Johnny Depp affirme que plusieurs des ex d’Amber Heard l’ont accusée d’abus.

Dans des documents judiciaires obtenus par le Daily Mail, selon le NZ Herald, Depp a affirmé avoir eu des conversations avec un certain nombre d’anciens partenaires romantiques de Heard au sujet de ses antécédents présumés d’abus.

« Plusieurs femmes qui ont eu une relation avec Mme Heard se sont manifestées pour partager leurs expériences personnelles de violence brutale et d’autres abus aux mains de Mme Heard », aurait écrit Depp.

« Mes conseillers ont et continuent d’interroger ces victimes, qui craignent profondément Mme Heard, et de recueillir des preuves auprès de ces victimes. »

Depp poursuit Heard pour 50 millions de dollars, affirmant l’avoir diffamé en se décrivant comme une « figure représentant la violence domestique » dans le Washington Post.

L’ancienne assistante d’Amber Heard l’a accusée de violence verbale.

Dans les derniers témoignages, l’ancienne assistante personnelle de Heard, Kate James, qui a travaillé avec l’actrice entre 2012 et 2015, dit que Heard l’a agressée verbalement à plusieurs reprises alors que Depp était un « gentleman du sud total ».

« Elle a sauté de sa chaise et a mis son visage à environ quatre pouces de mon visage, me crachant au visage, comment oserais-je demander le salaire que je demande », se souvient James.

Elle dit que l’incident s’est produit après que Heard se soit mis en colère lorsque James a repoussé le salaire de 50 000 € qui lui avait été offert, ce qui représentait environ la moitié de ce que James gagne habituellement.

James avait également décrit Depp comme étant « paisible, calme et très calme », ​​ajoutant qu’elle ne l’avait jamais vu être grossier ou crier sur qui que ce soit pendant toute la durée de son travail avec Heard.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.