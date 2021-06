L’effondrement des négociations de la saison 2 de Clarice menace de faire taire définitivement les agneaux chez Paramount +

Tandis que le Le silence des agneaux série dérivée Clarice n’a pas reçu les meilleures critiques de la part des critiques, il y a un mois, il semblait que la série allait être sauvée du bloc de coupe en passant de CBS à Paramount +, la série étant promise à long terme. Cependant, il semble que les négociations entre les parties aient rencontré un point de friction qui pourrait finalement voir la série se terminer prématurément.

Comme indiqué sur Deadline, Clarice n’a pas de domicile maintenant sur CBS car le réseau de diffusion a déjà rempli sa programmation pour la saison prochaine, et si aucun type d’accord ne peut être conclu pour le transférer à Paramount +, il semble que les agneaux pourraient être réduits au silence de manière permanente. Avec Paramount + et MGM refusant tous deux de commenter la situation, il semble que l’avenir s’annonce sombre pour la série et ses fans.

Selon les connaisseurs, il s’agit de l’une des situations les plus étranges de mémoire récente. Clarice a reçu un pick-up de la saison 2, mais est arrivé à une situation délicate. Lorsque l’on considère cela implique les termes autour de l’utilisation du Le silence des agneaux IP et ViacomCBS, qui viennent de fusionner, affrontant MGM qui sont eux-mêmes au milieu de leur prise de contrôle sur Amazon, il n’est pas difficile de voir comment il pourrait y avoir plus d’une pierre d’achoppement sur la voie d’une négociation. En outre, certaines sources ont affirmé que MGM était celle qui avait arrêté les négociations sans avertissement alors que l’accord approchait de sa conclusion, ou qu’elles avaient décidé de revenir en arrière alors que l’offre n’était pas quelque chose qu’elles pensaient pouvoir accepter. Quelle que soit la vérité, il semble que le résultat soit presque certain à ce stade.

Lorsque Clarice diffusée pour la première fois sur CBS, elle est rapidement devenue la série scénarisée la moins regardée et la moins bien notée du réseau. Cependant, lorsqu’il a joué sur Paramount +, il s’est beaucoup mieux comporté. Il est sûr de dire que si la série avait mieux fonctionné hors des pièges sur CBS, le problème n’aurait probablement pas eu lieu du tout, mais lorsque les chiffres n’arrivent pas, il n’est pas surprenant qu’ils aient semblé décharger la série. Cependant, qu’un accord se brise comme celui-ci semble être un peu plus inattendu, apparemment pour toutes les personnes impliquées.

Clarice agit comme une suite directe aux événements de Le silence des agneaux, avec l’agent Clarice Starling recevant une thérapie après son épreuve avec le tueur en série Buffalo Bill, et entachée au FBI par sa relation avec Hannibal Lecter. Bien que la série s’appuie sur les événements de Le silence des agneaux, l’absence de Lecter dans les procédures a été citée comme l’une des raisons des mauvaises notes, et l’approbation critique grattant à peine 35% sur Rotten Tomatoes, certains l’appelant « narrativement fade » et « une procédure d’une sécurité inquiétante qui laisse tomber à la fois son talentueux distribution et matériel source. »

Parfois, il faut être deux pour tango, et l’histoire de la bande ici était que sans Lecter, l’histoire de Clarice Starling n’a tout simplement pas fait assez pour intriguer ou faire en sorte que les gens s’en soucient. Dans cet esprit, on se demande si quelqu’un chez MGM vient de décider que cela ne valait pas la peine de prendre un tel poids mort.

Sujets : Clarice, Paramount Plus, Le silence des agneaux