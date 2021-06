Le rôle du film était si brutal que l’acteur principal a eu besoin de deux chirurgies à cœur ouvert après la production

Les acteurs hollywoodiens sont une bande de superstitieux et l’idée du rôle maudit est inconnue.

Cependant, peu de gens peuvent être considérés comme plus maudits que le rôle de Jésus-Christ lui-même – comme peut en témoigner la star de la Passion du Christ, Jim Caviezel.

Réalisé par Mel Gibson, Passion of the Christ a rapporté plus de 612 millions de dollars dans le monde à la fin de sa sortie en salles et est devenu l’un des films les plus discutés de tous les temps, en raison de ses scènes polarisantes de violence graphique – en particulier la souffrance finale de Jésus avant sa crucifixion.

Crédit : Icon Productions

Caviezel était au cœur de cette violence et malheureusement pour lui il n’y avait pas de doublure pour prendre les coups à sa place.

Comme Today l’a rapporté au moment de la sortie du film, Caviezel avait un catalogue de blessures lors de la réalisation de l’épopée religieuse.

Il se balançait presque nu sur une croix dans des vents froids pendant des semaines de tournage. Il a été frappé par la foudre lors d’une recréation du Sermon sur la montagne.

Il a également subi une entaille de 14 pouces dans le dos lors de scènes de flagellation du Christ.

Caviezel s’est également luxé l’épaule en portant la croix, a attrapé une pneumonie et une infection pulmonaire. Il a subi des coupures, des égratignures et des maux de dos à cause des chaînes qu’il portait.

La foudre a été particulièrement brutale, cependant, et l’homme de 52 ans a expliqué au Catholic Courier que les retombées étaient si graves qu’il a subi une opération à cœur ouvert… deux fois.

« Cela m’a presque tué. Peu de gens ont été frappés par la foudre; je l’ai fait. Cinq mois et demi de rhume. J’ai dû subir deux opérations cardiaques, dont une opération à cœur ouvert, à cause de ce film », a-t-il déclaré en 2018.

« Sortir dans le froid, la nuit et le refroidissement éolien, était énorme. Nous étions à une falaise de mille pieds et les vents tombaient dessus. J’avais une épaule gauche disloquée. »

« En plus de cela, j’ai eu une pneumonie. Je suis tombé très malade », se souvient-il.

« Mais si nous avions tourné ce film en studio, vous n’auriez pas vu cette performance. Cela en valait-il la peine ? Absolument. »

Caviezel s’est sans aucun doute engagé dans la cause, et compte tenu des énormes recettes du film, cela l’a au moins préparé pour une brillante carrière d’acteur qui s’est poursuivie au cours des 17 dernières années.

Sauf, qui peut se souvenir d’un seul film qu’il a fait depuis ? Malheureusement pour l’acteur ascendant unique, le rôle a finalement fait dérailler sa carrière en raison de la nature conflictuelle de son contenu.

Crédit : Icon Productions

En parlant à CBN en 2004, Caviezel a déclaré que Mel Gibson lui-même l’avait averti que le rôle ruinerait sa carrière.

« Je veux que vous soyez conscient de ce que vous allez traverser. Vous ne travaillerez peut-être plus jamais. » Il a dit cela plusieurs fois publiquement », a-t-il déclaré.

« Je lui ai dit : ‘Mel, c’est ce que je crois. Nous avons tous une croix à porter. Je dois porter ma propre croix.

« Si nous ne portons pas nos croix, nous allons être écrasés sous son poids. Alors allons-y. Et nous avons commencé avec le film. »

En vérité, le film n’a pas beaucoup aidé Mel Gibson non plus. Il a été critiqué pour sa représentation du peuple juif dans le film et pour les commentaires qui l’entourent.