Google met à jour Chrome avec une gestion améliorée des onglets, le partage d’URL, des codes QR et plus encore

Google apporte des améliorations aux performances des onglets dans Google Chrome.

Directeur UX, Chrome Alex Ainslie s’est rendu sur le blog de Google pour partager sur le développement. Selon Ainslie, le chargement plus rapide des onglets aide car lorsqu’un utilisateur vérifie les tâches de la journée, quelques secondes de retard pendant le chargement des onglets peuvent les ralentir.

Selon le billet de blog, Chrome souhaite que les utilisateurs soient plus productifs et partage donc un certain nombre d’améliorations qui leur permettent d’organiser et de trouver facilement des onglets.

L’une des améliorations indiquées par le blog comprend les groupes d’onglets qui aident les utilisateurs à distinguer visuellement les onglets par sujet ou tâche, “comme le travail ou les achats – ou même la priorité”.

“Désormais, vous pouvez réduire et développer vos groupes d’onglets. Il est donc plus facile de voir ceux auxquels vous devez accéder”, a déclaré Google.

Il a en outre déclaré que si l’on utilise Chrome en mode tablette sur son ordinateur portable, il sera plus facile de parcourir les onglets, de trouver les pages recherchées et de naviguer sur le Web.

«Pour commencer, une nouvelle interface à écran tactile comprend des onglets plus grands et plus pratiques à organiser et à masquer lorsque vous n’en avez pas besoin», a-t-il ajouté.

Les utilisateurs d’Android peuvent maintenant commencer à taper un titre de page dans la barre d’adresse et ils verront une suggestion pour passer à cet onglet s’ils l’ont déjà ouvert. Les utilisateurs peuvent le faire à la fois dans Chrome et sur un ordinateur portable.

Une autre mise à jour consiste à trouver des onglets plus rapidement avec des aperçus d’onglets sur Chrome Beta.

Le blog mentionne que dans la version Chrome, ils amélioreront également la fonctionnalité PDF de Chrome. Selon l’article, au cours des prochaines semaines, les utilisateurs pourront remplir des formulaires PDF et les enregistrer avec leurs entrées, directement depuis Chrome. Lorsqu’ils rouvrent le fichier, ils peuvent reprendre là où ils l’ont laissé.

Google a également amélioré le partage d’URL pour aider à copier rapidement un lien et à l’envoyer à Chrome sur d’autres appareils et à envoyer des liens via d’autres applications. Les utilisateurs peuvent également imprimer la page ou générer un code QR à numériser ou à télécharger.

