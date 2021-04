Sony renouvelle son climatiseur portable: désormais il absorbe plus de chaleur, pèse moins et résiste (un peu) à la transpiration

L’un des appareils les plus étranges commercialisés par Sony en 2019 était le Reon Pocket. Ce n’est pas un appareil que nous avons beaucoup vu dans la rue car, malheureusement, il n’a pas officiellement quitté le Japon. Et qu’est-ce que le Reon Pocket? En peu de mots, un climatiseur de poche (ou plutôt, un T-shirt) qui sert à élever ou abaisser la température de notre corps grâce au refroidissement thermoélectrique.

Eh bien, maintenant, la société japonaise a lancé le Reon Pocket 2, un appareil qui s’améliore par rapport à son prédécesseur et qui, selon Sony, peut absorber deux fois la chaleur, résiste un peu à la transpiration, est plus léger et, surtout, il peut être utilisé sur n’importe quelle chemise grâce à un couplage. Un appareil des plus curieux que vous pouvez déjà acheter au Japon pour 114 euros pour changer.

Un portable pour contrôler notre température corporelle

Comment fonctionne le Reon Pocket? L’idée est relativement simple. L’appareil a un module term appelé Peltier. Il s’agit d’un semi-conducteur qui chauffe d’un côté et se refroidit de l’autre lorsqu’il est alimenté. Selon Sony, l’appareil est capable de réduire la température corporelle jusqu’à 13 degrés en été et de l’augmenter à 8,3 degrés en hiver.

La nouvelle version a quatre niveaux de température (l’ancienne en avait trois) et le matériau de surface thermique est en Acier inoxydable SUS316L. Selon l’entreprise, grâce à ce nouveau matériau et au nouveau circuit d’entraînement, il est possible d’appliquer plus de puissance au module thermique, ce qui se traduit par «environ deux fois les performances endothermiques des produits conventionnels».

Une autre nouveauté intéressante est la résistance à la transpiration. Le modèle précédent n’était pas résistant à la transpiration et a été conçu pour travailler à domicile ou pour être porté dans les moments de peu d’effort physique. Le Reon Pocket 2, cependant, a été traité pour sceller les parties chaudes et froides qui collent à la peau, ainsi que diverses parties internes. Ce n’est pas que nous pouvons le transporter pendant que nous courons, mais ils assurent de Sony que peut être utilisé dans des environnements actifs comme le golf ou la marche.

Comme le modèle précédent, le Reon Pocket 2 dispose de Bluetoot 5.0 LE, il peut donc être connecté au mobile (iOS 13 / Android 8 ou supérieur) pour être contrôlé à partir de celui-ci. L’appareil a une autonomie allant jusqu’à 4 heures avec le niveau de refroidissement ou de chauffage le plus bas et jusqu’à une heure en mode de performance maximale. Il se recharge via le port USB Type-C en deux heures et demie.

Et peut-il être porté avec n’importe quelle chemise? Oui maintenant oui. Le Reon Pocket original ne pouvait être utilisé qu’avec une série de chemises exclusives, mais le nouveau modèle peut être utilisé sur n’importe quelle chemise grâce à un couplage. Celui-ci est vendu séparément et coûte 11 euros pour changer. Le Reon Pocket 2, quant à lui, il en coûte 114 euros pour changer et, pour l’instant, il reste au Japon.

