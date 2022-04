Comme La Reina del Flow et Café con aroma de mujer : le feuilleton colombien qui fait fureur sur Netflix en ce moment

Netflix

Une fiction diffusée il y a plus de 20 ans a été ajoutée au catalogue de la plateforme et fait déjà partie des plus vues par les utilisateurs.

© Caracol/TelemundoComme La Reina del Flow et Café con aroma de mujer : le feuilleton colombien qui fait fureur sur Netflix en ce moment.

Depuis quelques années, une tendance se marque parmi les abonnés du service de streaming Netflix et c’est celui des vues de contenu d’un pays spécifique. La Corée du Sud en est le grand exemple avec son grand représentant, Le jeu du calmar, une série devenue le record de vues dans l’histoire de la plateforme. Un autre pays qui a gagné en popularité est La Colombie et ils répètent à nouveau la fureur avec une telenovela qui attire l’attention ces jours-ci.

Il y a quelques années, La reine du flux C’était l’un des programmes qui a eu des répercussions auprès des utilisateurs en positionnant sa première saison parmi les plus choisis, le même exploit qu’ils ont répété avec le deuxième opus fin 2021. Quelques semaines plus tard, il est arrivé café au parfum féminin et il a également été installé dans les principaux classements d’audience, comme il vient de le faire Pierre l’écailleux.

Le 1er avril de cette année, cette telenovela colombienne produite par Luis Felipe Salamanca et Dago García est arrivée en streaming, qui a été diffusée par Caracol Televisión entre 2001 et 2003, et a de nouveau captivé le public, puisque est dans le Top 10 des plus vues, selon FlixPatrol. Au total, 327 épisodes sont sortis, mais 315 sont diffusés sur la plateforme, puisqu’ils ont été montés pour que chacun d’eux ait une durée de 40 minutes, alors qu’à l’origine ils sont de 60 minutes.

Synopsis: « Ce n’est pas l’idole typique : il n’est pas riche, il n’est pas beau, il ne s’habille pas bien, il pense qu’il est un bon danseur. C’est l’histoire d’un coureur de jupons invétéré, un idole implacable qui arrive à Bogotá en fuyant sa ville natale à cause, ni plus ni moins, d’un problème de jupes. A son arrivée, Pedro, un être « écailleux », intelligent et entiché, « tombe » sur l’amour de sa vie, et en moins de 48 heures finit par être son chauffeur et confident. rien que cela, il devient aussi le grand soutien de la famille Pacheco, composée exclusivement de femmes, que l’homme de la maison vient d’abandonner pour aller dans l’autre monde. C’est ainsi que Pedrito Coral Tavera trouve le cadre parfait d’agir et d’afficher ses gammes. Il crée son propre univers, plein de gros mensonges, mais de bonnes intentions. Et, finalement, ce séducteur récalcitrant finit par être la personne clé dans la vie de chaque être humain qui le croise, répandant la joie avec son ‘sourire jusqu’aux oreilles’ et sa façon particulière de s’habiller, parler et bouger ». (Affinité cinématographique)

Son casting était composé de : Miguel Varoni, Javier Gómez, Sandra Reyes, Aura Helena Prada, Jairo Camargo, Álvaro Bayona, Alina Lozano, Martha Osorio, Marcela Mar, Andrea Guzmán, Juan Carlos Arango, Fernando Solórzano, Inés Oviedo, Bibiana Navas et Diego Ramos. En son temps, il a remporté plusieurs prix télévisés majeurs, et plus de deux décennies plus tard Pierre l’écailleux prouve à nouveau sa popularité Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂