L’écrivain « Beef » de Netflix ne veut pas se concentrer sur la race : « Ces personnages se trouvent être américains d’origine asiatique, mais il y a tellement plus pour eux »

Avertissement : Cette histoire contient de légers spoilers pour « Beef », disponible sur Netflix maintenant.





Bœuf Le créateur Lee Sung Jin en est actuellement à sa deuxième collaboration avec les acteurs Steven Yeun et Ali Wong. L’entreprise dramatique Netflix / A24 – qui en est maintenant à sa première semaine de diffusion sur Netflix – examine les retombées d’un incident de rage au volant sur une collection de personnages américains d’origine asiatique. La prise maudite trouve ici un lien, comme le souligne l’écrivain Rachel Seo, dans ce que la critique Allison Herman appelle la reconnaissance partagée d’un « nihilisme autodestructeur » entre les personnages de Wong et Yeun (Amy et Danny). Lee, qui se considère d’abord comme un écrivain de personnages, s’est récemment entretenu avec Variety pour discuter de sa dernière série et expliquer comment il étudie le développement du personnage dans une émission américaine d’origine asiatique à travers le prisme de la vulnérabilité et de la dynamique familiale plutôt que de la race.

En expliquant pourquoi le plan initial de Lee pour incarner le personnage d’Amy en tant qu’homme blanc d’âge moyen a été abandonné, Lee avait des choses à dire. « Je n’avais vraiment pas beaucoup d’intérêt, ni les capacités pour gérer cela, pour écrire à ce sujet », a expliqué Lee. « La raison pour laquelle j’ai abandonné très rapidement le type Stanley Tucci, c’est parce que – surtout à l’ère moderne – il faut parler de race [in that instance], et il y a tellement d’autres émissions qui le font très bien. Tout en admettant qu’il n’avait pas envie d’écrire sur la race, Lee a expliqué qu’Ali avait été choisie pour ses propres mérites. « Si Ali était une autre race, j’aurais quand même voulu travailler avec elle. Elle incarne vraiment tellement de choses sur ce personnage qui est parfait, et elle apporte tellement de couches nuancées au rôle.

Bien sûr, Lee a concédé, « Le fait qu’elle [Ali] est asiatique américain aide, car il permet à tant d’autres portes de s’ouvrir et pour nous d’explorer d’autres thèmes sans avoir à aborder la carte de la race, ce qui occuperait une quantité considérable d’espace narratif.





« Tout bouillonne organiquement »