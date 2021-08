Les frères Coen se séparent : Ethan prend sa retraite du cinéma

Les frères Joel et Ethan Coen sont considérés comme l’un des duos directionnels les plus influents du monde du cinéma moderne, présentant quelques grands classiques du drame et de la comédie noire tout au long des années 90, avec des films comme « Fargo », « The Big Lebowski » et son film acclamé Film oscarisé « No Country For Old Men », pour n’en nommer que quelques-uns.

L’influence des Coen sur les jeunes générations de cinéastes est vaste, alors peut-être qu’il s’avère être une mauvaise nouvelle que le duo ne travaille peut-être plus ensemble, car Ethan, le frère cadet, prendrait sa retraite en tant que réalisateur, selon un collaborateur proche de le duo.

« La tragédie de Macbeth », dont la première est prévue au Festival du film de New York 2021, sera la première fois que Joel Coen est crédité en tant que réalisateur sans la présence d’Ethan Coen, qui semble déterminé à se concentrer sur son travail de dramaturge.

Joel Coen a reçu un crédit exclusif en tant que réalisateur, tandis qu’Ethan a été mentionné comme producteur dans le film, bien que certains rapports indiquent que les deux étaient perçus comme des réalisateurs du film sur le plateau de tournage, cependant, tout semble indiquer qu’à l’avenir seulement nous verrons Joël assume le rôle de réalisateur.

Dans un récent épisode du podcast « Score », le compositeur de films Carter Burnwell, un proche collaborateur des Coen tout au long de leur filmographie, a noté que cette séparation entre Joel et Ethan est de nature amicale. « Ethan ne veut tout simplement plus faire de films. Ethan semble heureux de faire ce qu’il fait et je ne sais pas ce que Joel fera après cela », a noté Burnwell.

Burnwell note que les Coen ont beaucoup de scripts qu’ils ont écrits ensemble, et il espère qu’ils pourront y travailler à un moment donné, car il a eu l’occasion d’en lire certains qu’il trouve excellents. « Nous sommes tous à une époque où nous ne savons pas, nous pourrions tous prendre notre retraite. C’est une entreprise merveilleusement imprévisible. »

Au cas où Ethan resterait ferme dans sa décision de se retirer du cinéma, cela signifie que « The Ballad of Buster Scruggs » a été le dernier film que les frères Coen ont travaillé ensemble, obtenant trois nominations aux Oscars avec les catégories de « Meilleur adapté Scénario », « Meilleure conception de costumes » et « Meilleure chanson originale ».