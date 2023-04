« Raven’s House 6 » : à quelle heure et comment voir les nouveaux épisodes de la série Disney

Ce dimanche 9 avril 2023, Disney Channel lancera la sixième saison de « La maison du corbeau »la série avec Raven-Symone qui explore le quotidien d’une mère célibataire avec ses deux jeunes enfants. Sera-ce le dernier lot d’épisodes de la franchise créée par Michael Poryes et Susan Sherman.

On le sait bien, les derniers épisodes de la sixième saison de « Raven’s House » feront beaucoup parler d’eux dans les prochaines semaines. Dans cette ligne, Raven-Symoné, qui donne vie à Raven Baxter dans la populaire série Netflixpromet de prendre tous les projecteurs dans cette dernière fournée d’épisodes.

Réalisé par Jed Elinoff et Scott, Une émission télévisée explore les pouvoirs psychiques de l’un des enfants de Ravenqui a même la capacité de prédire l’avenir et les différents événements de la planète.

La sixième saison de « La Maison du Corbeau » sera disponible dans Disney Channel

Il convient de préciser que, d’après le peu que nous avons vu dans la bande-annonce officielle, le fils de Raven commet de plus grands défis tout en découvrant ses pouvoirs paranormaux résidant dans la maison emblématique.

Dans l’avancée de la série, une facette plus particulière et joyeuse est également évidente par rapport aux dernières saisons, on peut donc deviner qu’il pourrait s’agir de l’un des épisodes les plus drôles que la production ait lancés jusqu’à présent.

La série jeunesse sera disponible sur la plateforme Disney Channelle géant du streaming qui a des productions telles que « The Mandalorian » ou « The Crossover » dans sa grille de contenu.

La sixième saison comporterait un total de 20 épisodes, chaque épisode étant diffusé sur la chaîne chaque semaine. Pensez-vous que ce sera un succès auprès du public ?