What is Hunger about, le film thaïlandais qui fait fureur sur Netflix

Netflix

Netflix a sorti Hunger, un thriller qui fait déjà sensation parmi les abonnés de la plateforme. Ici, nous allons tout vous dire sur le film.

©NetflixWhat is Hunger about, le film thaïlandais qui fait fureur sur Netflix.

service de diffusion en continu Netflix continue de se développer sur le continent asiatique, au-delà des contenus classiques de la Corée du Sud et du Japon. Cette fois c’est venu affamé, un film thaïlandais qui a été présenté en première ce week-end, le 8 avril, et étonnamment, il est déjà parmi les plus regardés au monde. Ensuite, nous vous dirons tout ce que l’on sait sur ce titre.

C’est un thriller réalisé par Soleil Sitisiri Mongkolsiri et écrit par le scénariste lek kongdej jaturanrasamee qu’il maintenait une production presque secrète et sans grands détails révélés. Ce que l’on sait, c’est que son tournage a eu lieu à Bangkok fin 2022, puisque la dernière étape de la post-production n’a été confirmée qu’en janvier de cette année.

+De quoi parle le film Hunger ?

synopsis officiel de affamé: « Aoy, une femme d’une vingtaine d’années, dirige le restaurant local de nouilles sautées de sa famille dans la vieille ville de Bangkok. Un jour, elle reçoit une invitation à quitter l’entreprise familiale et à rejoindre l’équipe « Hunger », l’équipe de table numéro un du luxe en Thaïlande. chef dirigé par Paul, un célèbre chef plein d’esprit et notoirement odieux ».

Les stars du cinéma Chutimon Chuengcharoensukyingconnue localement sous le nom de ‘Aokbab’ et reconnue internationalement comme la star de « Mauvais génie », dans le rôle-titre d’Aoy. Avec elle sont également dans le casting: Gunn Svasti Na Ayudhya (« Journal des Tootsies ») dans le rôle du sous-chef qui lui accorde une pause et Nopachai ‘Peter’ Jayanama (« Headshot », « The Secret Weapon ») comme son rival ingénieux et sectaire.

affamé fait partie d’un vaste catalogue de films et de séries thaïlandais annoncés par Netflix Au cours de l’année écoulée. D’autres titres de ce pays qui sont arrivés ou arriveront bientôt sont une comédie noire appelée « Loteries perdues »une comédie noire « Les meurtriers »un drame intitulé « Mon Rak Nak Pak » et une série sur un triangle amoureux « Supprimer ».

