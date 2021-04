Rockstar Games alimente les spéculations sur la révélation de GTA 6

Préparer jeux de rock star actuellement l’annonce de GTA 6 devant? Le propre site Web Newswire suscite maintenant des spéculations. Là, les fans ont découvert un indice intéressant.

La page Newswire de Rockstar suscite des espoirs pour l’annonce de GTA 6

« GTA 6 » n’apparaîtra probablement que dans quelques années, mais les fans sont déjà chauds pour le jeu. Il n’est donc pas surprenant qu’ils recherchent un indice qui pourrait pointer vers une annonce. Maintenant, la spéculation est à nouveau alimentée, parce que le Site Web de Newswire de Rockstar Games soulève quelques questions.

Qu’est-il arrivé? Dans les forums GTA, l’utilisateur et l’initié de l’industrie ont fait Tez2 prenez connaissance de toute divergence sur le site Web de Rockstar. Il s’agit de la Newswire, la rock star régulièrement pour ses propres annonces Série GTA ou Série Red Dead Redemption les usages.

Là, vous pouvez appeler une page qui est vide et une seule Code d’erreur possède. L’utilisateur Tez2 rapporte que Rockstar a un Article ignoré avait, parce que plus tard Rockstar a publié les dernières nouvelles pour Red Dead en ligne et GTA en ligne dans de nouveaux articles séparés.

Qu’est-ce que cela signifie? Cela ne veut rien dire, mais peut-être y a-t-il plus. Il se peut que Rockstar prépare la page sautée pour une annonce, ou ce pourrait être en réalité une simple erreur. Les fans veulent même l’associer à « GTA 6 ».

Tez2 a ensuite pris la parole et a annoncé que Rockstar travaillait sur quelque chose qui n’avait rien à voir avec ça GTA en ligne devoir faire. Il n’y a actuellement aucune autre indication.

Mieux vaut ne pas espérer une révélation de GTA 6

Même si les fans de « GTA » ne veulent rien de plus que l’annonce de la sixième partie principale, le vent doit être pris ici. « GTA 6 » devrait être long à venir et la page Newswire ignorée peut signifier tout (ou rien).

Pour le moment, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Rockstar participe à un Collection GTA œuvres qui contiendraient certains des classiques les plus populaires.