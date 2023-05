Leçons de chimie, qui met en vedette Brie Larson, fixe la date de la première

Avant sa prochaine apparition au MCU dans Les Merveilles en novembre, l’actrice primée Brie Larson remplace son costume de super-héros par une blouse de laboratoire et un tablier de cuisine dans une nouvelle série limitée à venir intitulée Cours de chimie, le dernier projet pour Apple TV+. Dans la foulée d’une bande-annonce de l’émission qui a été publiée le mois dernier, qui nous a donné un aperçu de première main du parcours de Larson en tant que scientifique ambitieux mais assiégé dans les années 1950, selon un rapport de Collider, la plateforme de streaming a annoncé la date de première officielle pour le mini-série. Cours de chimie sortira les deux premiers épisodes le 13 octobre, chaque épisode suivant devant être diffusé tous les vendredis jusqu’au 24 novembre.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Cours de chimie, basé sur le livre du même nom de l’auteur Bonnie Garmus, se déroule comme une mini-série dramatique d’époque. À la barre se trouve Lee Eisenberg, qui a précédemment travaillé sur d’autres séries Apple TV + telles que Petite Amérique et Nous nous sommes écrasésShowtime SMILFet plusieurs épisodes de la sitcom factice bien-aimée de NBC Le bureau. Il est également producteur exécutif aux côtés de Jason Bateman, Michael Costigan, Susannah Grant, Natalie Sandy et l’acteur principal Brie Larson. Avec elle, des visages familiers comme Lewis Pullman (Top Gun : Maverick), Aja Naomi King (Comment échapper au meurtre), Stéphanie Koening (L’hôtesse de l’air), Beau Ponts (Patrie), Kevin Susman (Le décrochage) et Thomas Mann (À propos du destin).





En quoi consistent les cours de chimie ?

L’adaptation à l’écran de Leçons de chimiey ramène le public aux années 1950, une période esthétiquement emblématique mais toujours controversée de l’Americana qui ne s’adressait pas du tout aux femmes. La vie de la femme au foyer a été glorifiée et aussi un casier forcé pour essentiellement toute jeune femme dans la société à ce moment-là. L’intrigue de l’émission est centrée sur une femme en particulier nommée Elizabeth Zott (Larson), une chimiste en devenir qui rêve de devenir une excellente scientifique, mais se retrouve étouffée par le patriarcat toujours présent autour d’elle qui, traditionnellement, ne permet pas femmes à poursuivre une telle carrière. À un moment donné, elle est renvoyée du laboratoire et se démène pour retrouver le chemin du travail qu’elle aime. Il se présente sous la forme ironique d’un travail d’animateur de télévision dans une émission de cuisine intitulée « Supper at Six ». Alors qu’elle prépare différentes recettes pour les caméras et devant un public en direct, elle intègre également de petites leçons de science dans chacune d’elles. Cela fournit une deuxième forme d’éducation pour toutes les femmes au foyer et les jeunes filles qui se connectent pour regarder.

Cours de chimie lance ses deux premiers épisodes exclusivement sur Apple TV + le 13 octobre, tous les épisodes restants étant diffusés tous les vendredis. Voir la bande-annonce ci-dessous.