Secret Invasion va-t-il refondre un personnage Marvel préféré des fans pour le MCU?

Parmi les assauts à venir des émissions Disney + MCU à sortir, il y a Invasion secrète, une adaptation du scénario de bande dessinée du même nom. Le spectacle est un événement croisé qui verra apparaître de nouveaux et anciens visages MCU dans un conflit entre les héros de la Terre et les Skrulls métamorphosés essayant de conquérir la planète. Emilia Clarke et Olivia Colman rejoindront le casting, aux côtés d’un personnage que les fans de Marvel connaissent peut-être déjà.

Selon une source en ligne, Marvel est en train de lancer le casting d’une «jeune femme d’origine chinoise, âgée de 20 à 25 ans» pour le rôle de Daisy Johnson, alias Quake. Une apparition de Quake aurait du sens, comme elle était apparue dans la version bande dessinée de Secret Invasion. Le fait est que Quake est déjà apparu dans le MCU. Le personnage principal de Les agents du SHIELD de Marvel. était un personnage apparemment nouveau nommé Skye (Chloe Bennet). Seulement pour qu’il soit révélé qu’elle est, en fait, Daisy Johnson. Alors, pourquoi Bennet ne continuerait-il pas à jouer le personnage dans les futurs projets Marvel?

Cette nouvelle rumeur vient de 4chan. Dire que ce n’est pas exactement la source la plus fiable serait un euphémisme. Néanmoins, Marvel pourrait éventuellement refondre Quake n’est que la dernière incertitude concernant les émissions MCU qui sont sorties avant Disney +. La rumeur actuelle est que tous les pré-WandaVision Les émissions de télévision seront écrites en les faisant se dérouler dans une réalité distincte de la réalité principale.

En effet, le statut canon actuel des émissions comme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Les défenseurs, et Le punisseur est un peu incertain. Des rumeurs de redémarrages circulent sur Internet, y compris des rapports selon lesquels Charlie Cox jouerait à nouveau Matt Murdock dans Spider-Man: pas de retour à la maison. En supposant qu’il le soit, on ne sait pas s’il jouera le même Matt Murdock que le précédent. Daredevil show ou une version d’une autre partie du multivers.

Agents du SHIELD., cependant, diffère des émissions Marvel Netflix ou même de celles de Hulu comme Fugueurs ou alors Cape et poignard. Il s’interconnecte le plus avec les films. Des personnages de films comme Phil Coulson (Clark Gregg), Marie Hill (Cobie Smulders) et Nick Fury (Samuel L. Jackson) sont apparus dans la série. L’héliporteur avec lequel Fury se présente à la fin de Avengers: l’ère d’Ultron se révèle être venu de Coulson lors de la saison 2. Dans l’ensemble, il semble qu’ignorer ou effacer Agents du SHIELD de la continuité devrait être le plus difficile à concilier.

Interrogé sur l’avenir de l’un de ces spectacles passés, Kevin Feige l’a joué timidement et a essentiellement dit « ne jamais dire jamais ». Encore une fois, la refonte de Quake n’est encore que de la spéculation, tout comme le rôle de Quake dans la mise en place d’agents d’Atlas dirigés par Jimmy Woo dans le MCU. Donc, pour le moment, la seule chose à faire pour un spectateur Marvel est d’attendre et de voir. Cette nouvelle nous parvient via Inverse.

