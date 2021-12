Le salon de jardin de vos envies avec Alice’s Garden

Barbecues entre amis, jeux de société en famille, moment de détente pour une sieste le dimanche après midi… Nombreuses sont les possibilités qui s’offrent à vous lorsque vous installez un beau salon de jardin dans votre extérieur. De manière à vous accompagner dans l’aménagement de votre espace extérieur, le site spécialisé Alice’s Garden met en avant de nombreux modèles aux matériaux et designs variés afin de répondre à chacune de vos envies.

Un large catalogue de choix chez Alice’s Garden

Quelle que soit la surface de votre extérieur, ce dernier peut être aménagé de manière optimale, à condition de choisir le mobilier adapté. Vous devrez alors opter pour des meubles qui pourront être correctement agencés en fonction de la surface, privilégiant les fauteuils robustes pour les jardins spacieux, et les chaises et tables pliables pour les balcons exiguës. Quoi qu’il en soit, il conviendra de choisir du mobilier solide qui saura résister face aux intempéries et caprices de la météo, en particulier lorsque votre salon de jardin est installé dans un espace n’étant pas particulièrement protégé.

La boutique en ligne Alice’s Garden vous propose alors tout un catalogue de meubles pour votre extérieur. Quel que soit l’agencement choisi, vous serez assuré de profiter de produits haut de gamme qui vous accompagneront à travers les saisons. Le site vous propose toute une gamme de meubles en matériau différent afin de répondre à chacune de vos attentes. Que vous préfériez la robustesse de la résine tressée ou l’esthétisme du bois, vous serez assuré de trouver le salon de jardin de vos rêves.

Pour chaque produit proposé par Alice’s Garden, vous profiterez d’une fiche technique ainsi que d’un descriptif quant à l’entretien, pour faire le bon choix quant à votre salon de jardin.

Aménagez votre extérieur selon vos envies

Un salon de jardin peut avoir diverses allures et styles selon vos envies. Vous pourrez alors l’aménager comme vous le souhaitez afin que ce dernier réponde à chacune de vos exigences et devienne alors votre coin préféré de la maison. Plusieurs options s’offrent alors à vous quant à l’agencement de ce dernier, à commencer par le type de meuble que vous souhaitez installer. S’il s’agit d’un espace principalement dédié au repos et à la relaxation, il conviendra de privilégier des fauteuils et canapés confortables. Vous trouverez également des hamacs suspendus, vos alliés préférés des siestes du dimanche. Si toutefois votre salon de jardin est un espace qui sera davantage utilisé pour partager des repas avec des invités, vous trouverez de grandes tables avec leurs chaises assorties pour un agencement idéal.

Quelles que soient vos préférences en termes d’esthétisme, Alice’s Garden met en avant un large éventail de choix. Des teintes sobres à colorées, vous trouverez l’assortiment de vos envies pour un extérieur qui vous ressemble. Vous pourrez alors jouer sur les couleurs afin de créer une ambiance chaleureuse et conviviale. Parmi les teintes favorites cette année concernant les coussins de salons de jardin, nous retrouvons : le bleu canard, le bordeaux, le jaune moutarde, le blanc et le gris anthracite.

Alice’s Garden : un incontournable de l’ameublement de jardin

Spécialisé dans les aménagements d’extérieurs, le site Alice’s Garden met en avant une large palette de produits qui sauront satisfaire chacune de vos envies. Avec toute une section dédiée au mobilier de jardin, vous trouverez des aménagements complets de salons de jardin ainsi que des meubles pouvant être achetés séparément : tables, chaises, transats, hamacs… Ces derniers vous seront proposés dans différents matériaux tels que le bois, l’aluminium, le métal, la résine tressée, etc. Vous serez alors assuré de créer l’espace de vos rêves sur votre terrasse ou dans votre jardin.

De manière à vous garantir une expérience d’achat des plus agréables, Alice’s Garden met en avant divers avantages indéniables. Pour chaque produit, vous profiterez d’un descriptif détaillé vous apportant toutes les informations concernant ce dernier ainsi que des conseils quant à l’entretien afin que celui-ci vous accompagne durant de nombreuses années. D’autre part, pour chacune de vos commandes, vous bénéficierez d’une livraison offerte afin de limiter les frais et profiter d’un beau salon de jardin à petit prix. Vous souhaitez aménager votre extérieur ? N’attendez plus et faites confiance à Alice’s Garden pour un salon de jardin cosy et convivial.