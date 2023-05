La Belle au bois dormant transformera les rêves en cauchemars dans le récit d’horreur

Aucun conte classique n’est épargné d’avoir une version moderne et horrifiante, et Belle au bois dormant en sera la dernière preuve. Après Winnie l’Ourson : Sang et Miel et Le méchant ont choqué le monde avec des versions terrifiantes de leurs histoires, c’est aux célèbres princesses de livrer des contes sanglants.





Il y a quelques semaines, il a été confirmé que Cendrillon rejoindra cette nouvelle tendance, qui comptera bientôt aussi Peter Pan parmi ses protagonistes, et c’est maintenant à Talia de transformer son rêve en cauchemar. Bloody Disgusting annonce que Massacre de la belle au bois dormant est maintenant en développement, avec Jasmine Ebony (Filles de la nuit) écrivant le scénario et réalisant Louisa Warren, qui est également derrière La malédiction de Cendrillon.

Voici le synopsis officiel du film :

« La belle princesse Thalia est détruite après la mort mystérieuse de son père. Elle vit avec le prince Edison dont elle est amoureuse mais ne peut plus se marier depuis qu’elle a perdu son statut. La reine Velma veut le royaume pour elle-même et utilisera ses pouvoirs obscurs et l’utilisation de l’occultisme pour prendre le relais par tous les moyens nécessaires. Velma jette Thaila dans un sommeil profond pour ne jamais se réveiller, jusqu’au jour où elle le fait et que sa toile de mensonges commence à tomber autour d’elle. Une torsion violente après torsion avec des morts sanglantes et graphiques s’ensuivra.

Massacre de la belle au bois dormant mettra en vedette Lora Hristova, Lila Lasso, Leah Glater, Robbie Taylor, Sophie Rankin, Charlotte Coleman et Judy Tcherniak, et sa sortie est prévue cette année.





La véritable histoire de la belle au bois dormant

La version la plus connue de l’histoire est probablement celle de Disney, qui dans son film d’animation nous présente la jeune Aurore, une princesse qui se retrouve plongée dans un sommeil éternel à cause de la malédiction d’une sorcière. Maléfique l’a condamnée à rester dans cet état jusqu’à ce qu’elle reçoive un vrai baiser d’amour.

Le conte original, qui a pour protagoniste Talia et non Aurora, remonte à 1635 et fait partie d’un recueil de l’écrivain Giambattista Basile, qui présente une histoire beaucoup plus dérangeante que celle popularisée par la Maison de la souris. Dans celui-ci, la princesse est victime d’une malédiction et tombe dans un profond sommeil, mais est abandonnée par ses parents qui la laissent dans une tour où personne d’autre ne revient.

Quelque temps plus tard, un roi la retrouve et profite de son état, et elle tombe enceinte. Des mois plus tard, alors que la princesse dort encore, ses enfants naissent. Les bébés sont ceux qui la réveillent finalement, retirant accidentellement l’écharde qui l’avait endormie en premier lieu. La femme du roi, quant à elle, fait venir Talia et ses enfants pour les assassiner, même si c’est finalement elle qui finit brûlée sur le bûcher sur ordre de son propre mari.

En 2014, Disney a fait une adaptation en direct de l’histoire centrée sur le méchant avec maléfiquequi était encore un récit assez innocent par rapport à l’histoire originale, même avec la sorcière comme vedette principale.