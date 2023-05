Le widget de performances revient à Windows : vous pouvez donc l’essayer pour surveiller le processeur, la RAM, etc.

GYS Poste à Souder Progys 200 A Pfc - 031432

Poste polyvalent MMA et TIG PROGYS 200A PFC , piloté par micro processeur avec clavier tactile et affichage digital. Sa conception et ses performances en font l’outil idéal et surpuissant du professionnel exigeant. MMA (200 A) : Grâce à son facteur de marche élevé, il est parfait pour un usage intensif avec toutes les électrodes aciers, inox, fontes, rutiles et basiques de Ø 1,6 à 5 mm. Équipé des technologies Anti-Sticking, Hot start et Arc Force réglables. Il vous offre simplicité et fiabilité dans toutes vos opérations. TIG LIFT (200 A) : Cordon de qualité avec un amorçage facilité sans pollution de l’électrode tungstène. Évanouissement de l’arc automatique avec une durée réglable pour une soudure esthétique et professionnelle. Technologie PFC : Le PFC régule et utilise plus efficacement le courant d’alimentation ce qui permet à cet inverter de fonctionner sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC. Ce procédé permet une utilisation optimale sur rallonge de chantier (jusqu’à 100m). Facteur de marche : Capable de souder 45 électrodes de Ø 3,2 en 1h. 100% du facteur de marche jusqu’ à 120 A (à 20°). Pratique : Grâce à son poids (~8kg) et son volume très réduit pour un poste aussi sophistiqué. ATOUTS: HOT START : puissance accrue à l’amorçage. ANTI STICKING : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce. ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile