Le tireur McGavin applaudit à Happy Gilmore d’Adam Sandler pour le 25e anniversaire

Christopher McDonald a repris le rôle du tireur McGavin pour raviver sa querelle Happy Gilmore avec Adam Sandler à l’occasion du 25e anniversaire du film. En l’honneur de la comédie classique âgée d’un quart de siècle, Sandler a sauté sur les réseaux sociaux pour publier une vidéo de lui-même testant ses styles dorés. Conduisant une balle d’une manière qui aurait ravi son personnage, Sandler a prouvé qu’il l’avait toujours tout en prononçant à la caméra: « Tu es mort, Shooter. »

Après avoir regardé la vidéo, McDonald n’allait pas laisser son rival du cinéma le montrer. Sautant sur un compte Twitter fait pour Shooter McGavin, McDonald a publié un Joyeux Gilmore vidéo de sa propre. Tout en restant dans le personnage de Shooter, «l’ancien golfeur n ° 1 au monde» montre qu’il l’a toujours aussi bien avec un putt parfait d’une balle de golf dans une tasse sur le sol. Les images sont à la fois hilarantes et étonnantes, et vous pouvez les vérifier par vous-même ci-dessous.

« Belle route, Gilmore. 25 ans, hein? Voyons si c’est la tournée de Shooter. Regarde ça, » Christopher McDonald dit dans la vidéo alors qu’il installe le ballon et le met dans la coupe. Il ajoute ensuite: « De l’argent! Le tireur l’a toujours. Merci à tous les fans, et merci à vous, Adam Sandler. «

Faisant référence à une scène du film, Shooter ajoute: « Et pourquoi ne pas me rencontrer au neuvième green à 9, Gilmore? Petit secret des pros, d’accord? Et, Gilmore, porte quelque chose de sympa. 25e anniversaire, bébé! Tirez. «

Les fans du film se souviendront bien sûr du moment où le tireur McGavin a envoyé Happy Gilmore au neuvième green à 9 ans vêtu d’un joli costume, uniquement pour que le système d’arrosage automatique le laisse trempé. L’action était l’une des nombreuses qui ont fait de Shooter un si grand méchant que les fans adoraient détester. Combinée à plusieurs autres citations et moments amusants du film, la version de McDonald’s sur Shooter a certainement fait du personnage l’un des méchants de film les plus mémorables de tous les temps.

Réalisé par Dennis Dugan, Joyeux Gilmore est sorti en 1996. Avec Sandler et McDonald, le film mettait en vedette Sandler’s Hubie Halloween co-star Julie Bowen comme Virginia Venit, l’intérêt amoureux de Happy. Le film mettait également en vedette Carl Weathers en tant que mentor de Happy Chubbs Peterson, Frances Bay en tant que grand-mère Gilmore, Ben Stiller en tant que directeur abusif d’une maison de retraite et ancien animateur de The Price Is Right Bob Barker en tant que lui-même.

Depuis 25 ans Joyeux Gilmore est sorti}, McDonald a continué à décrocher d’autres rôles mémorables dans des films comme Requiem pour un rêve, Sale boulot, et Le géant de fer. Plus récemment, il est apparu dans le film Netflix On peut être des héros et a eu des rôles récurrents dans des émissions de télévision comme Ballers, La bonne femme, et Les vrais frères de Simi Valley. Il a certainement fait beaucoup depuis, mais c’est agréable de voir McDonald revenir à l’un de ses rôles les plus emblématiques.

Si vous souhaitez revisiter la performance de McDonald en tant que Shooter McGavin pour le 25e anniversaire de Joyeux Gilmore, vous pouvez trouver le film en streaming sur HBO Max. Cette nouvelle nous vient de Shooter McGavin sur Twitter.

