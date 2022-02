We Are Who We Are : la série HBO MAX dont peu parlent et que vous devriez voir

HBO MAX

Du même réalisateur de Call Me By Your Name et avec l’un des protagonistes de It, passez en revue les trois raisons pour lesquelles vous devriez ajouter cette fiction à votre liste sur la plateforme de streaming.

© HBOMaxJack Dylan Grazer joue dans We Are Who We Are.

La grande variété de contenu dans les catalogues des plateformes de streaming cela peut devenir épuisant. C’est que, bien qu’ils offrent une vaste gamme de titres disponibles, au moment de décider quoi voir, nous perdons des heures à revoir chacune des catégories encore et encore. Et dans ce voyage, des joyaux qui valent vraiment la peine de s’évader. Par conséquent, nous vous disons ici quelle est la série de hbo max à partir duquel presque personne ne parle mais tu vas adorer du début à la fin.

Il s’agit de Nous sommes qui nous sommesqui a eu sa sortie complète en 2020 sur le Festival international du film de Saint-Sébastien et c’est finalement arrivé au streaming. L’Italie, les États-Unis et le Royaume-Uni ont été les premiers pays à voir les huit épisodes d’environ une heure. Malgré cela, il est actuellement disponible pour tous ceux qui ont un abonnement au service et sont prêts à regarder un drame aussi sensible qu’énergique.

+ 3 raisons pour lesquelles vous devriez regarder We Are Who We Are

3. Son intrigue

La fiction se déroule dans un Base militaire américaine située en Italie. Loin d’adopter une perspective 100% adulte, ses protagonistes sont cette fois deux adolescents qui grandissent au milieu de ce contexte. De cette manière, non seulement des sujets tels que l’engagement dans l’armée sont abordés, mais également des sensations typiques de cet âge telles que la recherche d’identité, l’homosexualité et les liens avec la famille et de nouveaux amis.

2. Son créateur

L’homme derrière Nous sommes qui nous sommes n’est rien de moins que Luca Guadagnino, qui a travaillé comme co-créateur et réalisateur. Bien qu’il compte une dizaine de productions dans son histoire, il est surtout connu pour sa mise en scène dans Appelez-moi par votre nom (2017), un film avec Timothée Chalamet et Armie Hammer qui a été nominé pour un Oscar. Il s’agit de votre débuts à la télévisionoù il était chargé d’indiquer très clairement qu’il se concentre sur le « ici et maintenant”.

1. Votre offre

Pour le casting de la série, des visages nouveaux et familiers défilent. Dans le rôle principal, on voit Jack Dylan Grazer –le jeune de 18 ans qui a brillé dans Article et en Shazam!- dans la peau de Fraser Wilson. Ils brillent aussi par leurs performances Chloé Sévigny (Sarah Wilson), Alice Braga (Maggie Teixeira), Francesca Scorsese (Britney Orton), Jordan Kristine Seamon (Caitlin Poythress) Spance-Moore II (Dan) et Scott Mescudi (Richard).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂