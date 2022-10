Comment est né le combat entre Matt Damon et Jimmy Kimmel

Hollywood

l’acteur de Le Martien et le héberger de Jimmy Kimmel en direct ! Ils se battent en public depuis des années. Un fil Twitter a expliqué l’origine de tout.

© GettyMatt Damon et Jimmy Kimmel.

Nous savons que les ego dans Hollywood ils sont difficiles à contrôler et que lorsqu’un artiste remplit sa patience cela peut se transformer en un événement dont toute la presse à sensation vit : les bagarres. L’un des croisements historiques qui ont été vus au cours des 20 dernières années dans le monde du cinéma et de la télévision a été celui qui a fait face Matt Damon avec Jimmy Kimmel. Aujourd’hui déjà transformé en blague récurrente, il y a ceux qui suggèrent encore que le début n’était pas aussi truqué qu’on le croit.

Dans Twitterun utilisateur était chargé de suivre toute la chaîne d’événements ayant conduit à Matt Damon et Jimmy Kimmel détester Apparemment, tout cela avait à voir avec une blague que le héberger du spectacles de fin de soirée de abc il l’a fait avec l’idée de sauver un programme en crise. Selon @Manue_de_BCNlorsque Kimmel je viens de Comédie centrale mener le spectacle abcétait un plan B pour un signal qui n’a pas pu finaliser un meilleur contrat pour remplacer Bill Maherprécédent héberger.

En janvier 2003, Jimmy Kimmel en direct ! atteint l’écran abc et a fini par être trop faible pour ce qui était attendu. Dans Le journaliste hollywoodienpar exemple, en sont venus à remettre en question la capacité de Kimmel en tant qu’intervieweur dans une émission où l’humour et les reportages ne fonctionnaient pas. Pour cette raison, l’étau a commencé à se resserrer et même s’il lui a été difficile de se faire virer aussi vite, on sait que ce sont les audiences qui finissent par définir l’avenir de chaque programme.

Face à cette situation, Jimmy Kimmel Il a eu une idée qui le hante encore aujourd’hui. Alors qu’il clôturait l’un de ses programmes, il lui vint à l’esprit de faire une blague avec Matt Damon: Sincères excuses à Matt Damon, nous avons manqué de temps pour lui dans l’émission.. Cette blague a été si bien accueillie qu’il l’a répétée plusieurs fois et l’a même fait en direct, en pleine interview de l’acteur de Chasse de bonne volonté, ce qui a donné lieu à une exhibition de fureur de la part de l’artiste comme vous pouvez le voir sur ces lignes. Qu’est-ce que tu penses? Est-ce acté ?

+ La meilleure chose qui a quitté le combat entre Matt Damon et Jimmy Kimmel

Au-delà de savoir si la lutte entre Jimmy Kimmel et Matt Damon c’est vrai ou pas, il y a quelque chose qui est ressorti de cette traversée qui peut être pris comme « positif ». Ceci est une blague (dans le meilleur style Saturday Night Live) qu’ils ont fait ensemble Matt Damon et Sarah Silvermanqui à l’époque était en couple avec héberger du spectacles de fin de soirée. On parle du grand « Je suis f **** Matt Damon »que vous pouvez voir ci-dessous.

