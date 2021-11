Le teaser de Matrix Resurrections propose de nouvelles séquences

Un nouveau teaser pour Les résurrections matricielles a maintenant fait surface et propose une multitude de nouvelles séquences, y compris d’autres aperçus des différentes séquences d’action, de l’esquive des balles et de l’arrêt des missiles. L’élément le plus intrigant de la séquence est cependant la quantité d’images merveilleusement surréalistes qui jonchent Les résurrections matricielles alors que Keanu Reeves essaie une fois de plus de découvrir la vérité.

La première La matrice fait de nombreuses références à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, et il semble que la suite à venir doublera là-dessus, avec le nouveau teaser affichant toutes sortes d’images tordues et bizarres et de visuels oniriques alors que Neo s’associe à un groupe de rebelles afin de affronter à nouveau son destin. Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Lambert Wilson et Jada Pinkett Smith, qui reprennent chacun leurs rôles des précédents épisodes de la série, rejoints par Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas et Christina Ricci.

Les résurrections matricielles est le quatrième film de la franchise et fera suite à l’histoire établie dans les années 1999 La matrice. Se déroulant vingt ans après le premier opus, la franchise qui a contribué à définir la culture pop au tournant du siècle est de retour dans cette nouvelle aventure époustouflante d’action et d’échelle épique, qui reprend dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjectif que jamais et tout ce qu’il faut pour voir la vérité est de libérer votre esprit.

Alors que le projet était resté assez mystérieux, on en sait maintenant beaucoup plus sur la direction de Les résurrections matricielles, avec le film commençant par Neo vivant maintenant une vie apparemment ordinaire en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco où son thérapeute lui prescrit de sinistres pilules bleues. Bien qu’il ne se souvienne pas de ses aventures passées, un jeune Morpheus semble lui offrir la pilule rouge, rouvrant son esprit au monde de Matrix.

L’écrivain David Mitchell, qui a co-écrit le scénario aux côtés de la réalisatrice Lana Wachowski, a récemment révélé que The Matrix Resurrections ne sera pas la suite à laquelle beaucoup s’attendent peut-être, et que, tout comme ses prédécesseurs, tentera d’apporter quelque chose de nouveau à la science-fiction. blockbuster d’action. « J’ai vu le film à Berlin en septembre. C’est vraiment bien », a-t-il commencé. « Je ne peux pas vous dire de quoi parle ce film, mais je pourrais expliquer ce qu’il n’est pas. Ce n’est certainement pas encore une suite de plus, mais quelque chose d’autonome qui contient cependant les trois Matrix qui ont précédé d’une manière vraiment ingénieuse. C’est une création très belle et étrange. Elle a également réalisé quelques choses que nous ne voyons pas dans les films d’action, ce qui signifie qu’elle subvertit les règles des blockbusters. »

Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date.

