Disneyland annonce des directives de réouverture qui pourraient changer le parc pour toujours

L’expérience Disneyland ne sera peut-être plus jamais la même. Il a été révélé plus tôt ce mois-ci que le parc à thème emblématique, ainsi que d’autres parcs californiens, pourront rouvrir après le 1er avril. Disneyland est fermé depuis le 13 mars 2020 et à l’époque, on pensait qu’il ne serait fermé que jusqu’à la fin du mois. Maintenant, avec la réouverture à l’horizon, Disney commence à préparer les invités potentiels à ce à quoi ressemblera l’avenir du parc.

Une capacité limitée allait toujours faire partie du processus de réouverture de Disneyland. Lorsque le parc pourra rouvrir, il n’autorisera que 15% de sa capacité à l’intérieur, ce qui rendra sûrement l’accès au parc beaucoup plus difficile. « Lors de la réouverture, certains parcs à thème, hôtels, restaurants et autres lieux peuvent être limités en capacité et soumis à une disponibilité limitée ou même à la fermeture sur la base des conseils d’experts de la santé et de responsables gouvernementaux », indique un communiqué de Disney.

Comme Walt Disney World en Floride, « certaines attractions, expériences, services et commodités seront modifiés, auront une disponibilité limitée ou resteront fermés. L’entrée et les offres du parc ne sont pas garanties ». Fondamentalement, les choses pourraient changer à Disneyland à tout moment, y compris si le parc ouvre pour la journée, même si les clients ont leurs réservations alignées. De plus, FASTPASS et MaxPass, ainsi que Extra Magic Hour et Magic Morning ne reviendront pas lorsque les parcs rouvriront. Avec seulement 15% de capacité autorisée dans le parc, il ne devrait vraiment pas être trop difficile d’accéder à certaines attractions. On ne sait pas si et quand Disney ramènera les fonctionnalités. Quant aux défilés et aux spectacles, ils ne reviendront pas non plus à Disneyland ou à California Adventure pour le moment.

Disney dit qu’ils tiendront les visiteurs du parc au courant dans un proche avenir, ce qui comprend une date concrète pour la réouverture officielle. Comme Walt Disney World, certaines attractions seront modifiées ou resteront fermées lorsque Disneyland pourra rouvrir. Tout ce qui concerne un grand rassemblement de foule devra être réduit ou complètement arrêté. De plus, « Les rencontres avec les personnages ne seront pas disponibles pour le moment. Les personnages seront dans nos parcs de nouvelles façons pour divertir et ravir nos invités. »

Le Disneyland Resort aura également mis en place des mesures de capacité, ainsi que des limitations sur le stationnement et les heures d’ouverture. Toutes ces nouvelles directives seront associées aux protocoles de sécurité, ce qui signifie que les masques devront être portés à tout moment, sauf lorsque vous mangez et buvez. Certains visiteurs du parc peuvent être déçus par les nouvelles directives de réouverture, mais c’est certainement mieux que de ne pas ouvrir du tout. Dans l’état actuel des choses, la réouverture de Disneyland changera et se métamorphosera probablement dans les années à venir, même s’il semble que certains aspects ne seront plus jamais les mêmes. Vous pouvez vous rendre sur le blog officiel des parcs Disney pour des mises à jour continues sur les directives de réouverture.

Sujets: Disneyland, Disney