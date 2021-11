JK Simmons est ravi de revenir en tant que Jim Gordon dans Batgirl sur HBO Max

Le prochain Fille chauve-souris Le film en développement chez HBO Max ramènera l’acteur préféré des fans JK Simmons pour reprendre le rôle du commissaire James Gordon. Auparavant jouant le rôle dans Ligue des Justiciers aux côtés de Batman de Ben Affleck, Simmons a initialement signé pour jouer le rôle dans plusieurs projets, mais il n’était pas clair si nous reverrions vraiment le personnage. Cela a changé récemment lorsqu’il a été annoncé que Simmons avait rejoint le casting de Fille chauve-souris.

Simmons a maintenant officiellement confirmé son retour au rôle de commissaire Gordon dans le podcast Happy Sad Confused avec Josh Horowitz. Il a également parlé de ce qu’il avait ressenti lorsqu’il a été approché pour reprendre le personnage, taquinant également que cette fois il jouera un « rôle plus important » dans l’histoire. Simmons dit également que la pré-production commence et que le plan est de commencer à filmer ses scènes en janvier.

«J’étais complètement sidéré, ils sont revenus vers moi récemment et voulaient que je sois à nouveau commissaire Gordon et que ce soit un rôle plus important. Je l’attends avec impatience. Je pense que je vais mettre le klaxon pour [Leslie Grace] et les réalisateurs dans les prochains jours et font de petites répétitions préliminaires. Ils commencent très bientôt et je monte à bord en janvier à Glasgow qui est un endroit merveilleux pour le tourner car il est gothique.